Stellungnahme der Passau Black Hawks: Kein Wechsel von Vladimir Gomow zum ESC Vilshofen

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks dementieren die Meldung des ESC Vilshofen, dass ihr Nachwuchstrainer Vladimir Gomow zum ESC Vilshofen wechselt und dort als Spielertrainer fungieren wird.

Die Passau Black Hawks erklären, dass der ESC Vilshofen lediglich ein unverbindliches Interesse an Vladimir Gomow bekundet hat, aber keine Verhandlungen oder tiefergehende Gespräche stattgefunden haben. Vladimir Gomow hat dem ESC Vilshofen keine Zusage erteilt und sich auch nicht für den Verein engagiert.

Die Passau Black Hawks und Vladimir Gomow wurden von der Pressemeldung des ESC Vilshofen am 31.07. überrascht und sind über das Vorgehen der Verantwortlichen der Vilshofener Wölfe verärgert und enttäuscht. Nach der Aufforderung an die Verantwortlichen in Vilshofen die Falschmeldung unverzüglich richtig zu stellen, folgte wiederum eine Falschmeldung in den sozialen Medien, anstatt einer Klarstellung.

Die Passau Black Hawks stehen voll und ganz hinter ihrem Nachwuchstrainer Vladimir Gomow und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.