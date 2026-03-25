Stellungnahme der Kassel Huskies zu Vorkommnissen rund um Spiel vier der Playoff-Viertelfinalserie am 24.03.2026

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies nehmen zu der aktuell veröffentlichten Berichterstattung unter anderem heute in Bild, Sportschau und Lausitzer Rundschau bezüglich angeblicher Verdachtsmomente wegen strafrechtlich relevanter Verhaltensweise unseres Trainers Todd Woodcroft am Vor-mittag des 24.03.2026 in Weißwasser Stellung.

Credo der Kassel Huskies

Die Kassel Huskies stehen für Respekt, Fairness und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander. Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglicher Form von Gewalt oder unsport-lichem Verhalten.

Vorwurf haltlos

Nach interner Prüfung der erhobenen Vorwürfe sind wir überzeugt, dass die geschilderte Geste in dieser Form nicht stattgefunden hat. Vielmehr dürfte es sich um eine Fehlinterpretation des Anzeigeerstatters, Mario Pinter, handeln, nachdem dieser wiederholt vergeblich aufgefordert wurde, von der Trainingseinheit der Kassel Huskies keine Videoaufnahmen zu fertigen.

Vorwürfe ausgeräumt

Darüber hinaus weisen wir auf die bemerkenswerte Chronologie hin: Der angebliche Vorfall betrifft eine Situation am Vormittag, die erst abends, nach Spielausgang, zur Anzeige gebracht wurde. Nach der Trainingseinheit, vor Spielbeginn und vor Stellung der Strafanzeige, haben Todd Woodcroft und Mario Pinter im Kabineneingang ein persönliches Gespräch geführt, in der aus Sicht von Todd Woodcroft alle gegenseitigen im Raum stehenden Vorwürfe ausgeräumt wurden. Deshalb überrascht die Stellung der Strafanzeige nach Spielausgang umso mehr.

Unzulässige Verdachtsberichterstattung

Todd Woodcroft wurde vor Veröffentlichung weder mit den konkreten Vorwürfen konfrontiert noch hatte er Gelegenheit zur Stellungnahme, was Kernvoraussetzung für eine zulässige Verdachtsberichterstattung gewesen wäre.

Zusammenfassung

Die Vorwürfe selbst sind unbegründet und entsprechen nicht den Tatsachen. Nach summarischer Prüfung handelt es sich um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung.

Deshalb bitten wir, ebenso höflich wie dringend, darum, die inkorrekte Berichterstattung unverzüglich zu korrigieren.

„Wir dulden es nicht, dass durch falsche und tendenziöse Berichterstattung gegebenen-falls Schaden am Ruf der Kassel Huskies entsteht und werden solche Schäden geltend machen“,

erklärt Kassel Huskies Geschäftsführer Derek Dinger ausdrücklich.

Keine Einflussnahme

Auch der Vorwurf einer unzulässigen Einflussnahme auf Spieloffizielle entbehrt jeder Grundlage. Der erfolgte Austausch zwischen Clubs und Offiziellen im Vorfeld von Spielen ist üblich und erfolgte, wie stets, im Rahmen der geltenden Regularien.

Aufforderung

Mit Blick auf den sportlichen Wettbewerb sollte es im Sinne aller Beteiligter sein, den Fokus nun auf die kommenden Playoff-Spiele zu richten und dieser offensichtlichen Inszenierung keine weitere Aufmerksamkeit entgegenzubringen.