Steinbach Black Wings Linz verpflichten Abwehrkante aus der slowakischen Extraliga

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz sind auf ihrer Suche nach einer neuen Stütze in der Verteidigung fündig geworden.

Mit Ryan MacKinnon verpflichten die Oberösterreicher einen vielseitigen Rechtsschützen aus der slowakischen Extraliga.

Die Abwehr der Steinbach Black Wings Linz für die kommende Saison hat einen neuen Baustein für die vakante Import-Position erhalten. Die Stahlstädter holen den 30-jährigen Kanadier Ryan MacKinnon vom HK Spišská Nová Ves an die Untere Donaulände. Beim slowakischen Extraligisten wagte der Verteidiger im vergangenen Sommer erstmals den Sprung nach Europa. Dort überzeugte der Rechtsschütze auf Anhieb und avancierte mit 33 Punkten (10 Tore) aus 39 Spielen zum punktbesten Verteidiger seines Teams. Damit hatte MacKinnon maßgeblichen Anteil daran, dass Spišská Nová Ves zum ersten Mal seit dem Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse den Grunddurchgang an der Tabellenspitze beendete.

Mit den beiden Ex-Linzern Juraj Valach und Dalibor Bortňák bei seinem vorherigen Klub konnte sich der Neuzugang bereits über seine zukünftige Wirkungsstätte austauschen. Ein direkter Kontakt zu Head Coach Philipp Lukas bestand allerdings schon vor zwei Jahren, als dieser erstmals Interesse an einer Zusammenarbeit bekundete. Der 1,83 Meter große und 91 Kilogramm schwere Wunschkandidat erwies sich schon in Nordamerika als vielseitige Stütze. In sechs Spielzeiten pendelte MacKinnon zwischen der American Hockey League (AHL) und der East Coast Hockey League (ECHL). In der AHL absolvierte er 93 Einsätze für die Bridgeport Islanders und Belleville Senators. In der ECHL sammelte er über 140 Spiele für die Worcester Railers und die Reading Royals, in denen er 62 Punkte erzielte.

Zur neuen Saison verstärkt Ryan MacKinnon die Steinbach Black Wings Linz und wird in der Stahlstadt künftig mit der Rückennummer 4 auflaufen.

Stimmen

Head Coach Philipp Lukas Wir haben uns bereits seit längerer Zeit intensiv mit Ryan beschäftigt und sind überzeugt, dass er hervorragend zu uns passt. In Nordamerika hat er seine Einsatzbereitschaft unter Beweis gestellt und vergangenes Jahr in der Slowakei auch offensiv großes Potenzial gezeigt. Wir freuen uns sehr, dass es nun mit der Zusammenarbeit klappt.

Ryan MacKinnon Mein erstes Jahr in Europa war sowohl für meine Mannschaft als auch für mich persönlich ein voller Erfolg. Dank meiner Stärken im Skating fiel mir die Umstellung auf das größere Eis recht leicht. Zum ersten Mal in meiner Karriere war ich ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Teams – das hat mir enorm viel Selbstvertrauen gegeben. Schon vor zwei Jahren stand ich in engem Kontakt mit Philipp Lukas, wir waren damals kurz davor, zusammenzufinden. Dann bot sich mir jedoch noch einmal die Chance, in Nordamerika zu spielen. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt mit dem Wechsel nach Linz klappt. Ehemalige Mitspieler, die bereits hier waren, haben in höchsten Tönen geschwärmt – vor allem von den Fans. Meine Familie und ich können es kaum erwarten, endlich loszulegen.

Kader Saison 2025/26 (Stand 20.06.25)

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Sean Collins, Henrik Neubauer, Ken Ograjenšek, Luka Maver, Shawn St-Amant

Neuzugänge: Luis Lindner, Aljaž Predan, Ryan MacKinnon

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

