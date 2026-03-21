Steinbach Black Wings Linz binden Österreicher-Trio

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz können einen wichtigen Kern ihres österreichischen Stamms auch für die kommende Saison halten.

Henrik Neubauer (ein Jahr), Julian Pusnik und Niklas Würschl (jeweils zwei Jahre) haben ihre Verträge in der Stahlstadt verlängert.

Auch wenn die Steinbach Black Wings Linz nach dem frühen Ausscheiden in der win2day ICE Hockey League vor größeren personellen Veränderungen stehen, können sie weiterhin auf ein wichtiges Trio bauen. So wurde der einheimische Kern der Linzer bereits frühzeitig sichergestellt und gleich drei Stützen für die kommende Saison gebunden.

Mit Julian Pusnik bleibt dabei ein – trotz erst 26 Jahren – arrivierter Stürmer weiterhin an der Unteren Donaulände. Der gebürtige Kärntner geht 2026 in seine bereits achte Saison bei den Stahlstädtern. Dabei stand der Flügelstürmer in den vergangenen drei Spielzeiten für körperliche Konstanz und verpasste in diesem Zeitraum gerade einmal elf Spiele. Auch bei seinem Output vor dem gegnerischen Tor steuert er im Schnitt rund 15 Punkte bei und konnte seine Ausbeute auch heuer wieder leicht steigern. Viel wertvoller ist Pusnik jedoch mit seiner Physis und Hartnäckigkeit rund um den Slot und übernimmt auch in den kommenden beiden Jahren zunehmend Leader-Qualitäten im Team von Head Coach Philipp Lukas.

In den dadurch freiwerdenden Platz auf dem Eis schlüpft Henrik Neubauer mit seinem enormen Tempo geschickt hinein. Der Austro-Schwede konnte in seinem zweiten Jahr in der Landeshauptstadt ebenfalls statistisch weiter zulegen und 14 Punkte (4 Tore) einfahren. Der flinke Angreifer absolvierte heuer 49 von 50 Einsätzen und war vor allem im Penalty Killing unverzichtbar. Zeitweise spielte sich die Nummer 14 bei numerischer Ausgeglichenheit von der vierten in die zweite Sturmformation vor und verlieh dieser wichtigen Speed in der Rückwärtsbewegung.

Im Toreverhindern hat sich Niklas Würschl als rot-weiß-roter Leader in der Defense etabliert. Der 26-Jährige führte die Linzer zum dritten Jahr in Serie im ersten Verteidigerpaar an und ist in allen Spielsituationen gesetzt. Somit ist der Rechtsschütze ein unerlässlicher Baustein für die Steinbach Black Wings Linz, um ihre Abwehr nach einer enttäuschenden Spielzeit künftig wieder zu stabilisieren. Die Nummer 46 wird hierbei in den nächsten beiden Jahren ebenfalls noch mehr Verantwortung in Schwarz, Orange und Petrol übernehmen.