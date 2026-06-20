Stehen die Dresdner Eislöwen vor dem nächsten Transfercoup?

Dresden. (EM) Ist den Dresdner Eislöwen und Sportdirektor Jens Baxmann der nächste Transfer-Coup gelungen?

Nach Informationen von DEL Insider RinkRat stehen die Dresdner Eislöwen vor der Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Ryan MacKinnon.

Der 31- jährige spielte in der vergangenen Saison in der multinationalen ICEHL für die Black Wings Linz.

Interessant: Nach meinen Infos haben die Eislöwen auch Verteidiger Ryan MacKinnon verpflichtet. Der Kanadier gilt als vielseitiger Verteidiger mit starker Arbeitseinstellung. Die Verpflichtung dürfte die Wahrscheinlichkeit einer Einbürgerung in Dresden zumindest nicht verringern. https://t.co/YGS0NjVwqh — RinkRat (@RinkRat23040081) June 19, 2026

Ryan MacKinnon ist 183 cm groß und bringt 91 Kilogramm auf die Waage.

In seiner bisherigen Karriere spielte er unter anderem für mehrere Klubs in der East Coast Hockey League (ECHL) und der American Hockey League (AHL).

Der HK Spisska Nova Ves in der Slowakei war seine erste Europastation in der vorletzten Saison.

Für die Black Wings absolvierte in der vergangenen Spielzeit 33 Spiele und kam dabei auf zwei Tore und sieben Assist.

Deutscher Pass möglich

Der Clou an der möglichen Verpflichtung des Kanadiers wäre der Erhalt eines deutschen Passes.

Das aber ist natürlich bislang nur ein Gerücht. Sollte es sich bestätigen, dann hätten die Eislöwen definitiv einen kleinen weiteren Transfercoup nach den Spink-Brüdern geschafft.

Ryans jüngerer Bruder Carson McKinnon spielt übrigens in der zweiten Saison in der Oberliga Süd für den EC Peiting. Nicht ausgeschlossen, dass auch hier eine Einbürgerung ein Thema ist ….

Ryan MacKinnons Karriere in Zahlen

Source: Ryan MacKinnon @ Elite Prospects

229 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro