Stefan Wiedmaier bleibt Headcoach der EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders setzen auf Kontinuität. Wie von den Verantwortlichen bereits mündlich vor dem Ende der Saison angekündigt, ist die Verlängerung mit Headcoach Stefan Wiedmaier nun auch schriftlich unter Dach und Fach.

„Für uns war schnell klar, dass wir Stefan auch in der kommenden Spielzeit hinter der Bande bei uns sehen möchten“, sagte Milo Markovic, der Sportliche Leiter der EV Lindau Islanders, zur Verlängerung des Trainers. Markovic weiter: „In einer schwierigen Spielzeit mit den zahlreichen Verletzungen sowie ungeplanten Abgängen ist es ihm gelungen, die Mannschaft in die Pre-Playoffs zu führen.“

Für Stefan Wiedmaier war die abgelaufene Saison, die Premierensaison als Headcoach im Seniorenbereich. Hierbei wusste der 40-jährige Ex-Profi aus Österreich trotz unerwarteten Herausforderungen zu überzeugen. Logische Folge war die Vertragsverlängerung. „Stefan Wiedmaier hat viel Fachkompetenz und ist ein akribischer Arbeiter, der ständig versucht die Mannschaft, aber auch sich selbst zu verbessern“, erläuterte Milo Markovic. „Deswegen freue ich mich darauf, die Spielzeit 22/23 gemeinsam mit ihm in Angriff zu nehmen.“

Vor seinem Engagement als Headcoach im Seniorenbereich verfügte der gebürtige Villacher schon über reichlich Erfahrung im Nachwuchs. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere war Wiedmaier in Lustenau tätig. Vor seinem Engagement im Oberliga-Team stand Wiedmaier schon bei den Young-Islanders am Rande der Bande. Nach dem Verbot des Amateursports 2020/2021 war er obendrein schon in die Trainingseinheiten der ersten Mannschaft eingebunden, weshalb man sich im Sommer 2021 für Wiedmaier als neuen Headcoach der Islanders entschied. Schon damals hoffte man bei den Islanders, ein längerfristiges Engagement eingehen zu können. Der Trainer selbst freut sich nach seiner Verlängerung schon auf die kommende Saison: „Ich bin der sportlichen Führung und dem Vorstand dankbar, dass sie mir auch in der kommenden Saison das Vertrauen ausgesprochen haben als Headcoach in die Oberligasaison zu gehen. Der Verein macht einfach Bock auf mehr und ich bin überzeugt, wir werden in der nächsten Saison eine tolle Truppe sehen, die an jedem Spieltag alles für blau & weiß auf dem Eis geben wird.“

In seinen 21 Jahren als Spieler stand Stefan Wiedmaier zwischen 1998 und 2019 für diverse österreichische Vereine in den höchsten Ligen des Alpenlandes auf dem Eis. Seine Karriere begann er bei seinem Jugendverein, dem Villacher SV mit dem er 2001 sogar den Titel holte. Nach sieben Spielzeiten in Villach zog es ihn dann ein Jahr zum EHC Linz und anschließend zu den Vienna Capitals. Nach der Saison in der Hauptstadt an der Donau begann ab 2007 für Wiedmaier seine erfolgreichste Zeit als Spieler in Österreichs zweiter Liga, unter anderem bei der VEU Feldkirch, dem Kapfenberger SV, Zell am See, dem EC Dornbirn, Graz, Lustenau und der VEU Feldkirch. In den über 430 Spielen in der zweiten Liga, konnte er 435 Scorerpunkte erzielen. Mit der österreichischen U-18 Nationalmannschaft gewann er im Juniorenbereich 2000 bei den B-Weltmeisterschaften die Silbermedaille und steuerte in 10 Spielen drei Tore und vier Assists bei.

Kaderstatus 2022|2023 zum 12. April 2022:

Tor: Matthias Nemec

Verteidigung: Fabian Birner, Raphael Grünholz (Vertrag verlängert), Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert),

Sturm: Ludwig Danzer (Neu: Augsburger EV), Andreas Farny, Florian Lüsch,

Trainer: Stefan Wiedmaier (Vertrag verlängert)