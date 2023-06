Stefan Warg verstärkt Abwehr der spusu Vienna Capitals

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verpflichten den schwedischen Verteidiger Stefan Warg. Der 33-jährige Defensivspieler mit Gardemaß kann neben 639 Spielen auf Profiebene...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verpflichten den schwedischen Verteidiger Stefan Warg.

Der 33-jährige Defensivspieler mit Gardemaß kann neben 639 Spielen auf Profiebene in Schweden unter anderem einen Meistertitel in der Swedish Hockey League vorweisen. Die vergangene Saison verbrachte der 1,91 Meter große Rechtsschütze teilweise beim finnischen Erstligisten KooKoo und beim tschechischen Extraliga-Klub HC Sparta Prag.

Meistertitel nach erster Rückkehr aus Nordamerika

Der in Stockholm geborene Stefan Warg startete seine Laufbahn in Örebro. Nach einer zweijährigen Zwischenstation bei VIK Västerås HK zog es den Verteidiger, der im NHL Draft 2008 in der fünften Runde von den Anaheim Ducks gedraftet wurde, nach Übersee. Ab der Saison 2008/09 spielte Warg für zwei Jahre in die Western Hockey League, erst bei den Seattle Thunderbirds, später bei den Prince Albert Raiders. Zur Saison 2010/11 kehrte Warg für zwei Spielzeiten zum damaligen Zweitligisten Örebro zurück. Nach einem weiteren Jahr in Västerås unterschrieb Warg im Mai 2013 einen Entry-Level-Vertrag bei den Anaheim Ducks. Der Schwede kam im Laufe der Saison 2013/14 für deren AHL-Farmteam Norfolk Admirals und ECHL-Farmteam Utah Grizzlies zum Einsatz, ehe sich Warg im Februar 2014 Skellefteå AIK anschloss. Mit dem SHL-Team aus dem Norden Schwedens, bei dem auch der spätere Caps-Goalie Stefan Stéen unter Vertrag stand, gewann Warg in jener Saison die Meisterschaft in der Swedish Hockey League.

390 Spiele in SHL absolviert

In der darauffolgenden Saison wechselte Warg zu den Malmö Redhawks in die zweite Spielklasse. Die Redhawks führte der Verteidiger in seiner ersten Saison im Süden Schwedens prompt zum Aufstieg in die Swedish Hockey League. Der Truppe aus Malmö hielt Warg, der in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 auch mit dem österreichischen Nationalspieler Lukas Haudum zusammenspielte, bis Jänner 2019 die Treue, als ein weiterer ligainterner Wechsel zu Ex-Klub Örebro folgte, wo der Schwede erneut auf Stéen traf. Ab der Saison 2020/21 wurde Warg von Örebro HK als Kapitän aufgeboten. Sein drittes Abenteuer mit seinem Heimatverein endete im Oktober 2021 mit einem ligainternen Transfer zu Djurgårdens IF. Warg absolvierte insgesamt 390 Spiele in der Swedish Hockey League, in denen der physische Schwede 56 Scorer-Punkte markierte. Dazu kommen weitere 249 Partien in der zweiten schwedischen Liga. Im Sommer 2022 wechselte Warg in die finnische Liiga zu KooKoo. Verletzungsbedingt absolvierte der 1,91 Meter große Defender nur 32 Spiele für das Team aus der südfinnischen Stadt Kouvola, ehe im Jänner 2023 der Wechsel zum tschechischen Erstligisten HC Sparta Prag erfolgte. Für den Dritten des abgelaufenen Grunddurchgangs absolvierte Warg verletzungsbedingt nur fünf Spiele, vier davon in den Playoffs.

Warg will in Wien wieder durchstarten

„Ich freue mich darüber, in der kommenden Saison für die spusu Vienna Capitals spielen zu dürfen. Ich habe mich im Vorhinein bei Freunden informiert, die die Organisation kennen und nur Positives gehört. Meine letzte Saison wurde durch Verletzungen beeinträchtigt, in Wien möchte ich wieder durchstarten. Für mich steht das Gewinnen als Mannschaft an erster Stelle, dafür werde ich alles geben“, sagt Caps-Verteidiger Stefan Warg.

Habscheid hebt Wargs Einsatzwillen hervor

„Mit Stefan Warg bekommen wir einen zuverlässigen Verteidiger, der seine Stärken in der Defensive hat und immer einhundertprozentigen Einsatz für seine Mannschaft an den Tag legt. Er hat im Laufe seiner langen Karriere seine Qualität in einer der besten Ligen Europas mehr als nur einmal bewiesen. Stefans Physis und seine Erfahrung werden eine Bereicherung für diese Mannschaft sein“, sagt Caps-Head-Coach Marc Habscheid.

Steckbrief Stefan Warg

Position: Verteidigung

Geburtsdatum: 06.02.1990

Alter: 33 Jahre

Größe: 191 cm

Gewicht: 100 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Schweden

Derzeitiger Kader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (2): Lorenz Widhalm (20, Ö), Sebastian Wraneschitz (21, Ö)

Defensive (8): Nico Brunner (30, Ö), Mario Fischer (34, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Timo Pallierer (22, Ö), Lukas Piff (22, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Stefan Warg (33, SWE), Niklas Würschl (23, Ö)

Offensive (11): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Michal Stinil (24, CZE), Leon Wallner (20, Ö), Evan Weinger (26, USA), Leon Widhalm (20, Ö), Zintis Zusevics (29, Ö)



2932 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.