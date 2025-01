Stefan Ustorf muss fÃ¼r seine kritischen Worte „blechen“ und bekommt ein Innenraumverbot auferlegt – Wolfsburgs Chrobot gesperrt

Neuss. (DEL) Der Spieler Julian Chrobot von den Grizzlys Wolfsburg wurde im Spiel zwischen Wolfsburg und den Löwen Frankfurt am 28.01.2025 in der 60. Spielminute gemäß DEL-Regel 41 wegen eines Checks gegen die Bande mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.

Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 41 vorliegt und hält eine Sperre von zwei (2) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Der Spieler Julian Chrobot versucht nicht zum Puck zu gelangen oder diesen zu verfolgen

– Die Aktion des Spielers Julian Chrobot wäre aufgrund des Spielstandes und der Spielzeit zu vermeiden gewesen

– Der Gegenspieler befand sich in einer schutzlosen Position in gefährlicher Distanz zur Bande

– Der Spieler Julian Chrobot nahm eine Verletzung des Gegners durch seine Aktion sorglos in Kauf

– Die Aktion wurde sorglos und ohne anderen Grund ausgeführt

Geldstrafe und Sperre für Nürnbergs Stefan Ustorf

Stefan Ustorf, der Sportliche Leiter der Nürnberg Ice Tigers, ist wegen unsportlichen und beleidigenden Verhaltens nach dem Meisterschaftsspiel am 26. Januar gegen Adler Mannheim zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Darüber hinaus erhält Ustorf für die nächsten vier Spiele seines Clubs ein Tätigkeits- und Betretungsverbot für den Innenraum auf Eislevel und den Kabinentrakt.

