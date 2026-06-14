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Home Deutschland DEL Nürnberg Ice Tigers Stefan Ustorf: „Ein Mittelstürmer, der sowohl offensive wie auch defensive Akzente setzen soll“ – Austin Magera startet Europakarriere in Nürnberg
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Stefan Ustorf: „Ein Mittelstürmer, der sowohl offensive wie auch defensive Akzente setzen soll“ – Austin Magera startet Europakarriere in Nürnberg

14. Juni 20261 Mins read224
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Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf. - © ISPFD
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Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den US-amerikanischen Mittelstürmer Austin Magera verpflichtet.

Der 27-Jährige wechselt von den Fort Wayne Comets aus der ECHL nach Nürnberg und hat einen Vertrag für die PENNY DEL-Saison 2026/27 unterschrieben.

Austin Magera war in der aktuell noch laufenden ECHL-Saison mit 32 Toren in der Hauptrunde bester Torschütze seines Teams, seine 65 Scorerpunkte aus 71 Spielen bedeuteten teamintern den zweiten Rang. In den Playoffs war er mit acht Toren und 14 Assists aus 17 Spielen der herausragende Spieler der Fort Wayne Comets und führt die Scorerwertung der ECHL trotz des Ausscheidens der Comets im Halbfinale weiter an.

Nach seiner College-Laufbahn an der Sacred Heart University in Fairfield schloss sich der 1,85 Meter große Linksschütze während der Saison 2022/23 den South Carolina Stingrays in der ECHL an, wo er es bis zu seinem Wechsel nach Fort Wayne auf 48 Tore und 92 Vorlagen in 161 Spielen brachte. In der Saison 2023/24 wurde Magera zum Rookie des Jahres in der ECHL gewählt.

„Austin Magera ist ein Mittelstürmer, der sowohl offensive wie auch defensive Akzente setzen soll. Er hat in seiner Zeit als Profi sehr konstant gepunktet und auch in den Playoffs produziert. Mit 27 ist er in einem sehr guten Alter, um seine Laufbahn in Europa zu starten“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

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