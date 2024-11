Stefan Tschannen verlÃ¤sst den SCL | Roger Gerber neuer Assistenztrainer

Langenthal. (PM SCL) Stefan Tschannen (40) verlässt die SCL-Organisation per Ende Saison nach 20 Jahren. Roger Gerber (56) wird per sofort Assistenztrainer der 1....

Langenthal. (PM SCL) Stefan Tschannen (40) verlässt die SCL-Organisation per Ende Saison nach 20 Jahren.

Roger Gerber (56) wird per sofort Assistenztrainer der 1. Mannschaft. Gerber wurde bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet.

Stefan Tschannen, eine wahre Klubikone des SC Langenthal, hat sich entschieden, den Verein am Ende der Saison zu verlassen und in die Organisation des SC Bern zu wechseln. Nach seiner beeindruckenden Spielerkarriere, die er im Frühjahr 2022 offiziell beendete, blieb Tschannen dem SCL als Stufenleiter & Headcoach U13 treu und prägte die Nachwuchsarbeit nachhaltig. Zu seinem Abschied sagt Stefan Tschannen: «Diese Entscheidung ist mir definitiv nicht leicht gefallen. Der SC Langenthal ist für mich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer Heimat geworden und wird immer mein Herzensklub bleiben. Ich bedanke mich schon jetzt für die wunderbaren Jahre im Schoren und all die grossartigen Freundschaften, die ich in dieser Zeit schliessen durfte.»

Der SC Langenthal bedauert diesen Entscheid. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei Stefan Tschannen für seinen langjährigen Einsatz sowohl auf als auch neben dem Eis. Sein Engagement und seine Leidenschaft haben den Club massgeblich geprägt. Stefan Tschannen wird in der Geschichte des SC Langenthal immer einen besonderen Platz einnehmen. Wir wünschen ihm für seine neue Herausforderung in Bern von Herzen alles Gute.

Roger Gerber bringt umfassende Erfahrung als Coach mit. Zwischen 2019 und 2023 war er vier Spielzeiten lang Head Coach der Argovia Stars in der 1. Liga. Zudem war er über mehrere Saisons als Assistenztrainer in der MyHockey League tätig, zuletzt in der vergangenen Saison bei Hockey Huttwil. Der gebürtige Langenthaler durchlief beim SCL selbst den Nachwuchs und kehrt nun in neuer Funktion zu seinem Heimatclub zurück. Entsprechend gross ist die Vorfreude bei Roger «Gary» Gerber: «Als Einheimischer freut es mich sehr, Teil des SCL-Trainerteams zu sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Serge Meyer und der Mannschaft.» Der SCL heisst «Gary» herzlich willkommen und wünscht ihm viel Freude und Erfolg bei Gelbblau.

Trainerwechsel auf der U16-Stufe: Stefan Tschannen wird neuer Stufenleiter

Bern. (PM SCB) Der SC Bern gibt bekannt, dass René Willener den Club Ende der Saison 2024/25 verlassen wird.

Willener wird ab dem 1. Januar 2025 noch in einem Teilpensum tätig sein, um die laufende Saison zu beenden. In dieser Übergangszeit wird er von Clarence Kparghai unterstützt, mit dem er bereits in der Saison 2021/22 auf dieser Stufe erfolgreich zusammengearbeitet hat.

Ab dem 1. Mai 2025 übernimmt Stefan Tschannen die Funktion des Stufenleiters der U16. Der frühere SCB-Spieler bringt die Erfahrung aus über 1000 Spielen in der Swiss League und National League mit und hat bereits während seiner aktiven Karriere beim SC Langenthal erste Schritte in der Nachwuchsarbeit unternommen. Seit drei Jahren ist er als Stufenleiter der U13 tätig und konnte in dieser Rolle sein Wissen sowie sein Engagement erfolgreich einbringen.

„Wir freuen uns, mit Stefan Tschannen einen fachlich kompetenten und erfahrenen Nachfolger gefunden zu haben. Seine ruhige Art, sein Engagement und seine vielseitigen Erfahrungen sowohl im Nachwuchsbereich als auch im kantonalbernischen Eishockeyverband machen ihn zur idealen Besetzung für diese Aufgabe“, sagt Sportchef Martin Plüss zur Personalentscheidung.

