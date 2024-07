Stefan Traut stÃ¼rmt auch in der Spielzeit 24/25 fÃ¼r Ratingen!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Ein weiterer Mosaikstein des kommenden Kaders der Ratinger Ice Aliens steht fest. Auch Stefan Traut bleibt am Ratinger Sandbach und...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Ein weiterer Mosaikstein des kommenden Kaders der Ratinger Ice Aliens steht fest.

Auch Stefan Traut bleibt am Ratinger Sandbach und wird in der Saison 2024/25 für die Ice Aliens wieder Treffer erzielen!

Der 26-jährige Rechtsschütze wurde in seiner Jugend in Grefrath, Krefeld und Essen ausgebildet. Nach kurzer Unterbrechung ist er seit 2021 wieder Teil des Ratinger Regionalligateams und dies sehr erfolgreich. In der vergangenen Saison erzielte er in 29 Partien inkl. Play-Offs insgesamt 14 Tore und legte 22 weitere Treffer auf. Dabei erhielt er 8 Strafminuten.

Cheftrainer Frank Gentges weiß die Qualitäten von Stefan in seinem Statement richtig einzuordnen: „Stefan ist ein spielintelligenter, technisch versierter Spieler, der richtig starke Spiele gemacht hat, ich wünsche mir natürlich, dass er das öfter zeigt. Das hat mit Konstanz zu tun und auch damit, dass man oft auch mal Dinge erzwingen muss.“

Stefan Traut trägt in der kommenden Saison wieder die 72 auf dem Rücken.