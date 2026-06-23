Stefan Saal wechselt zum SC Forst

Forst. (PM SCF) Mit Stefan Saal haben die SC Forst Nature Boyz einen neuen Verteidiger für die kommende Saison verpflichtet.

Der 22-Jährige wechselt von der EA Schongau zum SC Forst und wird künftig mit der Nummer 17 auflaufen.

Saal wurde im Nachwuchsbereich des EC Peiting ausgebildet und durfte dort bereits Oberliga-Luft schnuppern. Im Erwachsenenbereich führte ihn sein Weg zunächst per Förderlizenz zum Bayernligisten ESC Kempten, ehe er in den vergangenen fünf Spielzeiten für die EA Schongau spielte.

Insgesamt absolvierte Saal bislang 91 Bayernliga-Spiele und sammelte dabei fünf Tore und elf Assists.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Stefan Saal @ Elite Prospects

296 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro