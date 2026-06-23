Stefan Saal wechselt zum SC Forst

Forst. (PM SCF) Mit Stefan Saal haben die SC Forst Nature Boyz einen neuen Verteidiger für die kommende Saison verpflichtet.
Der 22-Jährige wechselt von der EA Schongau zum SC Forst und wird künftig mit der Nummer 17 auflaufen.
Saal wurde im Nachwuchsbereich des EC Peiting ausgebildet und durfte dort bereits Oberliga-Luft schnuppern. Im Erwachsenenbereich führte ihn sein Weg zunächst per Förderlizenz zum Bayernligisten ESC Kempten, ehe er in den vergangenen fünf Spielzeiten für die EA Schongau spielte.
Insgesamt absolvierte Saal bislang 91 Bayernliga-Spiele und sammelte dabei fünf Tore und elf Assists.
Seine Karriere in Zahlen
Source: Stefan Saal @ Elite Prospects
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