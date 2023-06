Stefan Mechel bleibt seinem Heimatverein treu

Miesbach. (PM TEV) Der 27-jährige Stefan Mechel geht bereits in seine 11.Saison beim TEV. Stefan hatte alle Nachwuchsmannschaften des TEV’s durchlaufen und debütierte dann...

Miesbach. (PM TEV) Der 27-jährige Stefan Mechel geht bereits in seine 11.Saison beim TEV.

Stefan hatte alle Nachwuchsmannschaften des TEV’s durchlaufen und debütierte dann bereits mit 17 Jahren in Bayernliga für den TEV. Seitdem ist er fester Bestandteil der TEV Defensive und stand bis auf ein Jahr bei den Tölzer Löwen durchgängig für den TEV auf dem Eis. In der abgelaufenen Saison stand der Linkschütze bei 43 Spielen von 45 Spielen auf dem Eis für dem TEV und erzielte 3 Tore und legte 11 Tore auf. Insgesamt kommt Stefan Mechel so auf 277 Spiele für den TEV bei 15 Toren und 60 Assists.

Stefan Mechel über die neue Saison: „Ich freue mich wieder dabei zu sein, es ist für mich etwas ganz besonderes das TEV – Trikot zu tragen und Teil dieser Mannschaft zu sein.

Wir sind letztes Jahr nochmal enorm zusammen gewachsen und jeder hat für jeden alles gegeben, was sich zwischen Januar und Saison Ende nochmals intensiviert hat.

Was definitiv einfach ein Highlight ist und war, ist der Support den wir von unseren Fans zu Hause und insbesondere auch auswärts bekommen haben. Das Macht Freude auf mehr.“

