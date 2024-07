Stefan Gaffal startet neu durch

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings verlängern mit ihrem Eigenbauspieler Stefan Gaffal erneut langfristig. Nach einer schwierigen Saison kämpft sich der waschechte...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings verlängern mit ihrem Eigenbauspieler Stefan Gaffal erneut langfristig.

Nach einer schwierigen Saison kämpft sich der waschechte Linzer verbissener denn je in den kommenden zwei Jahren zurück auf sein Top-Niveau.

Vollen Fokus voraus! Die letzten 12 Monaten hätten für kaum jemanden mehr Auf und Ab sein können, als für Stefan Gaffal. Es war der 24. September des Vorjahres, als im Heimspiel gegen den HC Pustertal gespenstische Stille über der Linz AG Eisarena lag. Nach einem Schuss auf den Hinterkopf musste die Nummer 66 mit der Rettung ins Krankenhaus. Mit großem Glück im Unglück konnte dort nach wenigen Tagen Entwarnung gegeben werden und der Stürmer nahm mit kleinen Schritten seinen Weg zurück auf. Fast auf den Tag genau vier Monate später gab der 27-Jährige bereits Mitte Jänner sein Comeback. Immerhin 20 Spiele konnte der Rechtsschütze so 2023/24 absolvieren, war durch den Schockmoment aber weg von seinem sonst so strahlenden Selbstvertrauen. Mit dem sportlichen Ausscheiden der Oberösterreicher im Viertelfinale machte auch Gaffal einen dicken Strich unter ein schwieriges Jahr und tankte daraufhin privat neue Kraft. Erst im Mai gaben sich der gebürtige Linzer und seine Mariella das JA-Wort und präsentierte prompt die nächsten tollen Nachrichten: Die frisch gebackene Familie erwartet zum ersten Mal Nachwuchs.

Zeitgleich schwang sich “G” mit seinen Teamkollegen wieder aufs Rad und arbeitete sich im Sommertraining in Richtung neuer Meisterschaft. Gestärkter denn je startet der werdende Jungpapa in Kürze in sein bereits 13. Jahr im Profikader der Steinbach Black Wings. Mehr als 400 Spiele bestritt Gaffal bisher in der höchsten Spielklasse Österreichs und wird diese Bilanz auch in den nächsten zwei Jahren mit den Stahlstädtern ausbauen.

Über Stefan Gaffal

Stefan Gaffal startete im zarten Alter von drei Jahren seine Reise auf dem Eis, absolvierte sämtliche Nachwuchsabteilungen in Linz und feierte 2012 sein Debüt in der Bundesliga. In insgesamt 411 Spielen erzielte er bislang 51 Tore und 52 Vorlagen. 2022/23 lieferte der Angreifer seine erfolgreichste Spielzeit und scorte 35 Punkte in 57 Spielen. Sein Trikot der Steinbach Black Wings legte er davor lediglich für drei Einsätze mit den Zeller Eisbären und für die österreichische Nationalmannschaft ab. Für sein Heimatland trug der waschechte Linzer 22 Mal den Adler auf der Brust in einer A-Auswahl.

Aktueller Kader 2024/25

Tor: Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl

Verteidigung: Gerd Kragl, Niklas Würschl, Patrick Söllinger, Raphael Wolf, Logan Roe, Greg Moro, Christoph Tialler, Lorenz Lindner

Angriff: Brian Lebler, Shawn St-Amant, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Sean Collins, Julian Pusnik, Jakob Mitsch, Graham Knott, Andreas Kristler, Emilio Romig, Brodi Stuart, Stefan Gaffal

Abgänge: Martin Stajnoch, Dennis Sticha, Marco Brucker, Matt MacKenzie (beide Karriereende)

Neuzugänge: Henrik Neubauer (Västerviks IK), Marcel Witting (KAC), Greg Moro (HC Kometa Brno)

Stimmen

Head Coach Philipp Lukas: “Er ist in Linz groß geworden und wir freuen uns, dass er uns erhalten bleibt. Stefan ist durch ein echtes Wellenbad gegangen in den letzten zwei Jahren. Sportliche Hochs und Tiefs und wir hoffen, dass wir ihm verhelfen, wieder dort hinzukommen, wo er sein maximales Potenzial abrufen kann. Leute gehen immer unterschiedlich mit solchen Situationen um, aber ich denke, er hat diese schwierige Phase letztes Jahr sehr gut gehandelt. Er hat dennoch immer alles für die Mannschaft gegeben, alles am Eis liegen gelassen und alles daran gesetzt, dass er der bestmögliche Mitspieler sein kann. Er ist überall einsetzbar und daher haben wir viele Möglichkeiten, ihn wieder zu einem wichtigen Baustein für unser Kollektiv heranzuführen.”

Stefan Gaffal: “Ich bin einfach jeden Tag dankbar, dass ich nach dem letzten Jahr weiter meiner Leidenschaft nachgehen kann. Die private Zeit hat mir enorme Kraft gegeben und ich bin noch motivierter für die neue Saison, um mich zurück zu arbeiten. Dass ich wieder das Vertrauen bekomme, langfristig weiterzumachen, bedeutet mir sehr viel. Linz ist meine Heimat und es erfüllt mich jedes Jahr mehr mit Stolz, dieses Trikot tragen zu dürfen.”