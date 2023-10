Steelers ziehen die ReiÃŸleine und trennen sich von Dean Fedorchuk und Fabian Dahlem – Daniel Naud zum dritten Mal Coach im Ellental

Artikel anhören Bietigheim. (EM) Die sportliche Ausbeute ist mit lediglich vier Zählern aus neun Spielen bislang sehr mager bei den Bietigheim Steelers. Der ambitionierte...

Bietigheim. (EM) Die sportliche Ausbeute ist mit lediglich vier Zählern aus neun Spielen bislang sehr mager bei den Bietigheim Steelers.

Der ambitionierte DEL-Absteiger ist in der aktuellen Saison mit seinem neuen Headcoach Dean Fedorchuk vieles schuldig geblieben.

Am Dienstagmorgen zog man die Reißleine im Ellental und verkündete die Trennung von Headcoach Dean Fedorchuk und Assistent Fabian Dahlem.

„Aufgrund der aktuellen sportlichen Situation stellen die Steelers das verantwortliche Trainerduo Dean Fedorchuk und Fabian Dahlem mit sofortiger Wirkung frei. Bis Saisonende wird der Sportliche Leiter, Daniel Naud, die Position des Headcoach übernehmen. Die Position des Co-Trainers wird in Kürze besetzt werden. Wir bedanken uns bei Dean Fedorchuk und Fabian Dahlem für ihre Arbeit und wünschen ihnen alles Gute“, so der Klub in einer kurzen und knappen Mitteilung.

Daniel Naud tritt damit zum dritten Mal verantwortlich hinter die Bande der Steelers. Von 2003-2005 und 2020 bis November 2022 war er schon Bandenchef der Steelers. Getreu dem Motto „Alle guten Dinge sind Drei“ übernimmt der 61- jährige nun erneut den Trainerjob. In Augsburg, Straubing, Landshut, Hamburg, Biel, Fribourg, Innsbruck, Ravensburg, Wolfsburg und Crimmitschau stand Naud schon als Head- oder Co-Trainer in der Verantwortung.

