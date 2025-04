Steelers und Scorpions kÃ¶nnen noch nicht einander loslassen â€“ Finale Entscheidung um den DEL2-Aufstieg fÃ¤llt in Spiel sieben

Bietigheim. (EM) Entscheidung vertagt! Die Bietigheim Steelers haben die Finalserie gegen die Hannover Scorpions erneut ausgeglichen.

Im sechsten Finalspiel um die Oberliga-Meisterschaft gelang den Steelers in der heimischen EGE-Trans-Arena ein 4:3 Sieg in der Verlängerung, Alex Preibisch schoss die Ellentaler in der 63. Minute ins Glück.

Zuvor glich McNeely (20.) die Hannoveraner Führung durch Knackstedt (13.) im ersten Drittel aus. Im Mittelabschnitt erhöhten Kiefersauer (26.) und nochmals McNeely (32.) auf 3:1 für das Team von Alex Dück und Boris Blank.

Im Schlussdrittel schlugen die Gäste aus Niedersachsen zurück. Götz (49.) und Klöpper (51.) trafen für das Gaudet-Team. Preibisch setzte dann in der Overtime den Schlusspunkt des Abends.

Am kommenden Dienstag steigt ab 20 Uhr in der Wedemark das alles entscheidende siebte Finalspiel.

