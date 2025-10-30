Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Bietigheim Steelers

Steelers: Rückblick über das erste Drittel der Saison

30. Oktober 20251 Mins read41
Spieler von den Bietigheim Steelers feiern den Sieg - © Mathias Renner / City-Press
Bietigheim. (PM Steelers) Nach einem schwierigen Start in die Saison haben die Bietigheim Steelers die Wende geschafft und können nun mit Stolz auf die vergangenen Wochen zurückblicken.

Saisonstart
Nach acht Spielen und lediglich zwei Punkten standen die Bietigheim Steelers noch am Tabellenende. Doch die Mannschaft hat Charakter gezeigt und mit großem Einsatz eine beeindruckende Serie gestartet: In den letzten vier Begegnungen gingen sie jeweils als Sieger vom Eis. Der entscheidende Wendepunkt kam, mit der großartigen Unterstützung der Fans, in der EgeTrans Arena, als das Team die Blue Devils Weiden mit einem deutlichen 6:1-Erfolg bezwingen konnte.

Diesen Schwung nahmen die Spieler mit nach Crimmitschau, wo ein überzeugender 6:4 Auswärtssieg gelang. Zurück in der heimischen Arena wartete mit der Düsseldorfer EG, dem zu dem Zeitpunkt Tabellendritten, die nächste Herausforderung. Nach einem frühen 0:2-Rückstand kämpfte sich das Team zurück ins Spiel und „Speedy“ Preibisch sorgte in der Verlängerung für den vielumjubelten Siegtreffer. Auch in Landshut bewiesen die Jungs Moral: Nach einem 0:2 im ersten Drittel drehte die Mannschaft mit einem starken Schlussdrittel (3:1) das Spiel und nahm verdient drei Punkte mit nach Hause.

Ausblick
Am Freitag erwartet die Zuschauer ein ganz besonderes Heimspiel in der EgeTrans Arena: Gegen die Krefeld Pinguine wird es gruselig, denn Bietigheims Jungs laufen in den neuen Halloween-Trikots auf! Diese können noch bis Donnerstag, 29. Oktober, um 19:00 Uhr ersteigert werden.

Nach dem anschließenden Auswärtsspiel in Kassel am Sonntag folgt die Deutschland-Cup-Pause. Die Spieler erhalten in dieser Zeit eine wohlverdiente Auszeit, und auch die Geschäftsstelle bleibt vom 3. bis 7. November 2025 geschlossen.

Nächste Spiele
Nach der Deutschland-Cup Pause geht es mit den Heimspielen gegen den ESV Kaufbeuren am 16.11.2025, den EHC Freiburg am 23.11.2025 und die Eisbären Regensburg am 28.11.2025 weiter.

815
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

