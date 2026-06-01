Steelers leihen vielversprechendes Offensivtalent aus

Bietigheim. (Steelers) Die Bietigheim Steelers verstärken ihren Kader mit einem vielversprechenden Offensivtalent: Der 20-jährige slowenische Mittelstürmer Mai Crnkic wechselt auf Leihbasis von den Graz 99ers in die DEL2.

Crnkic stammt aus Jesenice, einer Stadt, die seit Jahrzehnten als eine der ergiebigsten Nachwuchsschmieden Europas gilt. Und wer aus Jesenice kommt, ist in Bietigheim keine unbekannte Größe: Auch die Brüder Marcel und David Rodman, beide Meister mit den Steelers von 2013, entstammen dieser slowenischen Eishockey-Hochburg. Nach seiner Ausbildung bei HK Jesenice verschlug es Crnkic nach Schweden, wo er bei Almtuna, Brynäs, Mora und Borås seine Fähigkeiten weiterentwickelte und sich in einem anspruchsvollen Umfeld behauptete. In der vergangenen Saison krönte er seine Entwicklung als Top-Scorer der Adler Kitzbühel in der Alps Hockey League mit 21 Toren und 55 Punkten überzeugend.

Auch auf internationalem Parkett hat Crnkic bereits Akzente gesetzt. Er bestritt zwei U20-Weltmeisterschaften für Slowenien und war 2024 maßgeblich daran beteiligt, dass die slowenische U20-Nationalmannschaft den Aufstieg in die Division 1 Gruppe A feierte. Darüber hinaus sammelte er bereits erste Erfahrungen in der Herren-Nationalmannschaft und bewies damit, dass er auch auf höchstem Niveau bestehen kann.

„Mai ist genau der Typ Spieler, den wir uns gewünscht haben. Jung, hungrig, technisch stark und mit einem Lebenslauf, der zeigt, dass er immer den nächsten Schritt gemacht hat. Wir werden ihm die Eiszeit geben, die er braucht, und sind überzeugt, dass er sie nutzen wird“, so Steelers-Geschäftsführer Gregor Rustige.

Die Graz 99ers haben Crnkic langfristig unter Vertrag genommen und stellen ihn den Steelers zunächst leihweise zur Verfügung. Die Steelers freuen sich auf Mai und wünschen ihm eine verletzungsfreie Saison, viele schöne Momente auf dem Eis und eine erfolgreiche Weiterentwicklung im grün-weiß-blauen Trikot.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Mai Crnkic @ Elite Prospects