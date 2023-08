Steel Wings siegen auch AuswÃ¤rts

Artikel anhören Linz. (PM Steel Wings) „High Noon“ – Zur Mittagszeit war’s, als die Mannschaft den Bus zu ihrer ersten Auswärtsfahrt nicht gen Westen...

Linz. (PM Steel Wings) „High Noon“ – Zur Mittagszeit war’s, als die Mannschaft den Bus zu ihrer ersten Auswärtsfahrt nicht gen Westen sondern in den Süden bestieg, am Weg zu ihrem ersten Gastgeber der PreSeason, dem EC-KAC Future Team.

Das erste Drittel glich schon mal mehr einem wilden Ritt. Unsere Jungs zwar um schnelle Beine und Druck erzeugen bemüht, fallweise aber auch etwas zu „verspielt“ am Eis. Belohnen durften sie sich dennoch, in 6. Minute der Treffer zur 0:1 Führung durch #6 Manuel Feldbaumer nach Zuspiel von #5 Maximilian Theirich und #2 Lukas Stöttner. Die harte Gangart der Gegner blieb gleich und bescherten den Linzern zwei Power Play, die beide Male ungenutzt verstrichen. In die Pause ging’s mit 0:1.

Der Start ins Mitteldrittel könnte durchwegs als ruppig beschrieben werden, die Gastgeber weiterhin stark mit Körpereinsatz zu Gange. Auch unsere #7 Mathias Haiböck musste kurzfristig medizinisch, nach einem Hit gegen den Oberkörper versorgt werden, konnte aber danach wieder aufs Eis. Dem Ausgleichstreffer folgte nach Zuspiel der #6 Manuel Feldbaumer und #17 Timo Sticha in 28. Minute erneut ein Tor zum 1:2 – Torschütze dazu die #21 William Persson. Leider auch die Power Play in diesem Drittel nicht verwertet, aber gesamt bewertet eine Leistungssteigerung bei den Linzern zu sehen.

Die letzten 20 Minuten galt es nun weiterhin mit Entschlossenheit und der gebotenen Dynamik zu spielen. Gezeigt wurden überdies Einsatz und Willen, ein perfekt gespieltes Drittel lag in der Luft. Der Unmut der Klagenfurter weiterhin zu spüren, das Überzahlspiel Nr. 4 das Ergebnis. In der 49. Minute die Linzer abermals erfolgreich. Das 1:3 erzielte #14 Raffael Aigner nach Assist der #24 Ben Grasser, was auch den Endstand markierte.

Statement des Head Coach Matej Hocevar nach dem Spiel: „I didn’t really like our first period. The decisions we made on the ice were not part of our identity.But from the second period on we were more responsible, we made a hard place all over the ice and our forechecks starts working. The third period was our best period so far. So, this is the way how i wanna see my team play the whole 60 minutes. The way our upcoming season.“

