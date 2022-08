Steel Wings Linz – Roadtrip #1

Linz. (PM Steel Wings) Die ersten Testspiele der Pre-Season-Phase führten die Steel Wings Linz auswärts nach Tschechien. @IHC Králove Pisek Mit hohem Tempo übers...

Linz. (PM Steel Wings) Die ersten Testspiele der Pre-Season-Phase führten die Steel Wings Linz auswärts nach Tschechien.

@IHC Králove Pisek

Mit hohem Tempo übers Eis zu fegen, in Puckbesitz zu bleiben und entschlossen das erste Tor zu erzielen, schien das Motto der Linzer gegen ihren ersten Gegner IHC Králove Pisek (15.08.2022, 19:00 Uhr) zu sein. Schlussendlich wurde es ein Ausgleichstreffer in Minute 10:34. Das Spiel selbst war weiterhin energiegeladen, durch einige Torchancen und bühnenreifen Szenen gekennzeichnet. Teamgeist und Angriffslust ihre ständigen Begleiter.

Die erste Begegnung endete mit einem 3:3, wobei der Gastgeber schlussendlich das Spiel mit einem 4:3 nach Verlängerung durch Penalty-schießen für sich entschied.

Schützen:

Lukas Kaider, #8 (1/3, 10:34)

Isak Ekelund, #24 (PP 2/3, 10:02)

Patrick Gaffal, #12 (PP 3/3, 1:22)

@HC Tábor

Gegen den HC Tábor (16.08.2022, 18:00 Uhr) ging’s ebenso rasant und intensiv weiter, wie es am Vortag gegen den IHC Králove Pisek endete. Überraschend für den Gegner war auch der Führungstreffer bereits in Spielminute 1 durch die Linzer erzielt worden. Aber nicht nur die Schnelligkeit der Spieler am Eis erhöhte sich, sondern auch die körperbetonte Spielweise und die Frequenz auf der Strafbank beider Mannschaften. Die Mannschaft des HC Tábor konnte dieses Vorbereitungsspiel mit 5:2, unter starker Präsenz der Linzer, für sich entscheiden.

Schützen:

Eimantas Noreika, #9 (1/3, Sekunde 56 )

Eimantas Noreika, #9 (2/3, 13:33)

Resümee des Head Coach Matej Hocevar über beide Spiele: „Im ersten Spiel war ich sehr erfreut darüber, dass wir uns von Drittel zu Drittel steigern konnten, sodass wir im letzten Drittel unser bestes Hockey boten. Es war auch jenes Drittel, in dem wir einige guten Chancen hatten um zu punkten. Gerade deshalb war es schlussendlich auch schade, dass wir nach so einem Drittel nicht gewinnen konnten.

Das zweite Spiel war nicht nur schneller, sondern auch sehr viel körperbetonter. Das erste Drittel dieses Spiels war das Beste aus beiden Begegnungen. Wir waren schnell, kompakt und hatten ebenso einige Torchancen, wobei wir eine verwerten konnten. Im zweiten Drittel hatten wir zu viele Penaltys und verloren unseren Spielrhythmus. HC Tabor nützte seine Erfahrung und punktete mit 2 PP-Toren. Im letzten Drittel gaben wir nicht auf und kämpften weiter. Das zeichnet die Mannschaft besonders aus und auch die Fähigkeit ein druckvolles Spiel über 60 Minuten aufrecht zu halten.“