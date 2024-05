Stauffacher bleibt, Perrenoud kommt zum SC Langenthal

Langenthal. (PM SCL) Torhüter Colin Stauffacher (21) verlängert seinen Vertrag um eine weitere Saison. Vom MHL-Absteiger Düdingen stösst Verteidiger Florian Perrenoud (20) mit einem...

Langenthal. (PM SCL) Torhüter Colin Stauffacher (21) verlängert seinen Vertrag um eine weitere Saison.

Vom MHL-Absteiger Düdingen stösst Verteidiger Florian Perrenoud (20) mit einem Einjahresvertrag zum SC Langenthal.

Der aus dem Nachwuchs von Neuenburg stammende Stauffacher stiess auf die Saison 2021/22 hin zum SC Langenthal und fungierte in der Swiss League stets als Ersatztorhüter. In der vergangenen Saison teilte er sich die Golieposition mit Louis Kurt. Marc Kämpf freut sich, mit dem gleichen Golietandem in die neue Saison zu starten: «Beide Torhüter sind auf einem guten Level und talentiert. Zudem sind sie noch jung und entwicklungsfähig. Colin und Louis pushen sich auf einer gesunden Basis zu guten Leistungen».

Florian Perrenoud (184 cm/85 kg) stösst vom HC Düdingen Bulls zum SCL. Der ehemalige Biel-Junior gilt als zuverlässiger Verteidiger, welcher mit seiner Physis zu überzeugen weiss. Sportchef Marc Kämpf zum Neuzugang: «Florian Perrenoud wird unsere Defensive weiter stabilisieren. Er ist in der eigenen Zone sehr verlässlich und überzeugt mit körperbetontem Spiel. Mit 20 Jahren ist er noch jung und sein Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft, auch im offensiven Bereich».