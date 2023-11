Statistik-LÃ¼cken geschlossen: Derby-Bilanz zwischen der DEG und den KÃ¶lner Haien muss korrigiert werden!

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Kein Scherz, sondern das Ergebnis langer Recherchen und grundsätzlicher Diskussionen: Die „Derby-Bilanz“ zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner...

Düsseldorf. (PM DEG) Kein Scherz, sondern das Ergebnis langer Recherchen und grundsätzlicher Diskussionen: Die „Derby-Bilanz“ zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien (bzw. Kölner EC) muss leicht korrigiert werden.

Obwohl in der Gesamtbilanz nur eine Verschiebung um ein Spiel erfolgt, gibt es innerhalb der bislang vorliegenden Statistik einige Änderungen. Dazu einigten sich beide Clubs sowie Statistik-Experten auf einheitliche Kriterien.

Denn: Was genau ist eine Derby-Bilanz? Darüber gab und gibt es unterschiedliche Auslegungen. Einige Beispiele:

• Zählen Spiele der DEG gegen den KEC-Vorgänger Kölner EK dazu?

• Zählen nur Pflichtspiele in der jeweils höchsten deutschen Spielklasse?

• Zählen Pokalspiele dazu?

Ausschlaggebend für die Neubewertung und Überarbeitung der bisher vorliegenden Statistik war Hobby-Sporthistoriker Michael Heydekamp. Ihm waren in der Frühphase der statistischen Erfassung des deutschen Eishockeys und in den 80er Jahren einige Lücken und Ungenauigkeiten aufgefallen. Eine belastbare und nachprüfbare Statistik liegt nun vor. Alle Angaben sind mit mehreren Quellen belegt.

Die nun einheitlichen Kriterien:

• Es zählen nur Spiele der Düsseldorfer EG gegen den Kölner EC und die Kölner Haie. Begegnungen gegen den KEC-Vorgänger Kölner EK fallen nicht mehr in die Wertung.

• Es zählen alle Pflichtspiele zwischen den genannten Teams.

Die bereinigte Gesamtbilanz Düsseldorfer EG gegen Kölner Haie (Kölner EC):

Bislang und falsch:

240 Spiele: 114 Siege Düsseldorf, 115 Siege Köln, 11 Unentschieden.

Neu und richtig:

239 Spiele, 114 Siege Düsseldorf, 114 Siege Köln, 11 Unentschieden

Ursachen der Abweichungen:

• In der bisherigen Statistik waren zwei Bundesliga-Spiele DEG vs. KEK (zwei DEG-Siege) mit einbezogen. Diese werden jetzt nicht mehr gewertet.

• Es fehlte die Begegnung DEG gegen KEC im Pokal-Halbfinale von 2005.

• Eine Begegnung im Jahr 1980 endete auf dem Eis 5:1 für Köln, wurde aber aufgrund des damaligen „Passfälscher-Skandals“ mit 5:0 für die DEG gewertet. In der bisherigen Wertung wurde dieses Spiel dem KEC zugerechnet.

Weitere „logische“ Statistiken:

Nur DEL:

Nur Begegnungen innerhalb der Deutschen Eishockey Liga

118 Spiele, 62 Siege DEG, 55 Siege Haie, 1 Unentschieden

Alle Duelle:

Alle Duelle seit 1956, inklusive Oberliga und Spiele gegen Kölner EK

255 Spiele, 128 Siege Düsseldorf, 116 Siege Köln, 11 Unentschieden

Danke für Unterstützung und alle Angaben an Michael Heydekamp und Dieter Timmer von RODI-DB und in Kooperation mit hockey-db.de.

Doch genug der Zahlen: Eishockey-Deutschland freut sich auf das ausverkaufte 240 (!) Derby am 3. Dezember im Düsseldorfer PSD BANK DOME! Wer holt den 115. Sieg?

