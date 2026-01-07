Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Starbulls Rosenheim Statement des Starbulls Rosenheim e.V. bezüglich einer Anschuldigung für rassistisches Verhalten des Spielers Teemu Pulkkinen
Starbulls Rosenheim

Statement des Starbulls Rosenheim e.V. bezüglich einer Anschuldigung für rassistisches Verhalten des Spielers Teemu Pulkkinen

7. Januar 2026
Rosenheims Teemu Pulkkinen - © Starbulls Media (Schirmer)
Rosenheim. (PM Starbulls) Der Starbulls Rosenheim e.V. gibt das nachfolgende Statement bezüglich einer Anschuldigung für rassistisches Verhalten des Spielers Teemu Pulkkinen ab.


Stellungnahme:
Vor dem Hintergrund der aktuellen Berichterstattung rund um den Spieler Teemu Pulkkinen und der Szene aus dem Spiel gegen die Düsseldorfer EG nimmt der Starbulls Rosenheim e.V. wie folgt Stellung:

Die Starbulls Rosenheim nehmen die im Raum stehenden Vorwürfe sehr ernst, weisen diese jedoch nachdrücklich zurück. Nach den aktuell vorliegenden Informationen gibt es keinen begründeten Anlass für die erhobenen Anschuldigungen. Zur Klarstellung: Seitens der Ligagesellschaft gab es zu keinem Zeitpunkt eine Anschuldigung für rassistisches Verhalten des Spielers.

Kritisch wird insbesondere gesehen, dass der Spieler bereits öffentlich über verschiedenste Medien angeprangert wurde, bevor eine umfassende und sachliche Klärung unter Einbeziehung aller Beteiligten und Stellungnahmen beider Seiten erfolgen konnte. Eine solche öffentliche Vorverurteilung wird diesem sensiblen Thema nicht gerecht und widerspricht den Grundsätzen eines fairen und sportlichen Umgangs.

Teemu Pulkkinen hat am heutigen Tag ein persönliches Statement abgegeben, welches durch den Verein ordnungsgemäß an die Liga übermittelt wurde. Der Spieler weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück. Unabhängig vom aktuellen Sachverhalt sprechen sich die Starbulls Rosenheim sowie Teemu Pulkkinen ausdrücklich und uneingeschränkt gegen jegliche Form von Rassismus aus.

Aufgrund der öffentlichen Anschuldigungen und den möglichen daraus entstandenen Schäden für Spieler und Verein wird derzeit geprüft, rechtlich gegen unberechtigte Anschuldigungen vorzugehen.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Bradley Snetsinger - Herner EV Previous post Herne: Nach Derbyniederlage gegen Duisburg folgen zwei aufopferungsvolle Siege gegen Hamm und Hannover

