Statement der LÃ¶wen zum Projekt â€žMultifunktionsarena Kaiserleiâ€œ

Frankfurt. (PM Löwen) Nachfolgend ein Statement der Gesellschafter der Löwen Frankfurt zum Projekt „Multifunktionsarena Kaiserlei“.

„Nach dem Debakel rund um die Abgabe eines verbindlichen Angebotes des Bieterkonsortiums Langano (Hannover Leasing, BAM Sport und Lagardere), nehmen wir mit großer Sorge zur Kenntnis, dass durch das Sportdezernat von Stadtrat Markus Frank nun Verhandlungen mit der Anschutz Entertainment Group (AEG) über den Bau einer Multifunktionsarena am Kaiserlei aufgenommen werden sollen. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass AEG im Rahmen der Ausschreibung am Kaiserlei sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, nicht an den örtlichen Profisportvereinen interessiert zu sein. Weder wurde in den Ausschreibungsunterlagen eine Antwort zu den Vereinen gegeben, noch wurde uns – wie von der Ausschreibung vorgeschrieben – ein Angebot zur Hallennutzung unterbreitet. Eine exklusive Vergabe an AEG würde die Zukunft der Löwen Frankfurt nachhaltig in Frage stellen.“