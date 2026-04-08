Startschuss der Schweizer Nationalmannschaft zur WM-Vorbereitung: Patrick Fischer beruft erstes Aufgebot

ZÃ¼rich. (PM SIHF) Mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 in ZÃ¼rich und Fribourg startet die Schweizer Nationalmannschaft am nÃ¤chsten Dienstag, 14. April 2026, in die vierwÃ¶chige Vorbereitung.

FÃ¼r die erste Trainingswoche in der Slowakei hat Head Coach Patrick Fischer ein erstes Aufgebot mit neuen und etablierten KrÃ¤ften nominiert.

Â«Our Home. Our Time.Â» â€“ unter diesem Motto nimmt die Herren-Nationalmannschaft die Heim-WM 2026 ins Visier und startet parallel zur heissen Phase der National-League-Playoffs in die Vorbereitung.

Mit den Turnieren der Euro Hockey Tour in Tschechien und Schweden sowie je zwei Testspielen auswÃ¤rts gegen die Slowakei und zuhause in Biel gegen Ungarn wartet ein intensives Programm auf die Nati.

Zwei DebÃ¼tanten im Nati-Aufgebot

Zum Auftakt der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft haben Nationaltrainer Patrick Fischer und sein Coaching-Staff ein erstes Kader nominiert. Dieses umfasst drei TorhÃ¼ter, acht Verteidiger sowie 13 StÃ¼rmer aus Mannschaften, die bereits aus den Playoffs oder Playouts ausgeschieden sind.

Mit Leonardo Genoni, Dominik Egli, GrÃ©gory Hofmann und Ken JÃ¤ger stehen vier Spieler im Aufgebot, die im vergangenen Jahr beim Gewinn der Silbermedaille in Herning und Stockholm dabei waren. ZusÃ¤tzlich bringen Romain Loeffel (160 LÃ¤nderspiele), Tristan Scherwey (117), GaÃ«tan Haas (107), Fabrice Herzog (98) und Calvin ThÃ¼rkauf (80) wertvolle internationale Erfahrung ins Team ein.

Erstmals im Aufgebot der A-Nationalmannschaft stehen zwei Prospects: Der 19-jÃ¤hrige Verteidiger Niklas Blessing vom EHC Biel-Bienne, der zugleich der jÃ¼ngste Spieler im Kader ist und zuletzt an der U20-Weltmeisterschaft teilnahm, sowie der 21-jÃ¤hrige StÃ¼rmer Miles MÃ¼ller vom HC Ambri-Piotta.

Â«Eine Heim-WM ist fÃ¼r jeden Spieler und den gesamten Staff etwas ganz Besonderes und die Vorfreude ist entsprechend gross. Jetzt gilt es, diese positive Energie mitzunehmen und von Beginn an fokussiert zu arbeiten. Wir haben unsere SchlÃ¼sse aus Olympia gezogen und werden intensiv daran arbeiten, unser System weiter zu optimieren und zu festigen. Jeder Spieler kann sich durch Einsatz, Leidenschaft, Fokus und Zielstrebigkeit fÃ¼r die nÃ¤chsten Phasen empfehlen und sich einen Platz im WM-Kader erkÃ¤mpfenÂ», sagt Head Coach Patrick Fischer.

Eingespieltes Team im Trainerstab

Wie bereits an der letztjÃ¤hrigen WM sowie bei den Olympischen Spielen im vergangenen Februar kann Patrick Fischer erneut auf denselben Trainerstab zÃ¤hlen.

Als Assistenten unterstÃ¼tzen Jan Cadieux, der den Fokus auf die Offensive legt, sowie Marcel Jenni und Rikard FranzÃ©n, die fÃ¼r die Defensive verantwortlich sind. FranzÃ©n, derzeit noch in den Playoffs mit dem HC Fribourg-GottÃ©ron beschÃ¤ftigt, wird zur Nationalmannschaft stossen, sobald sein Einsatz bei Fribourg beendet ist.

Thomas BÃ¤umle betreut weiterhin die Goalies, BenoÃ®t Pont Ã¼bernimmt die Videoanalyse, und Stefan Schwitter ist als Performance Coach im Einsatz.

Zudem unterstÃ¼tzt Paul DiPietro, ehemaliger Schweizer Nationalspieler und Stanley-Cup-Sieger mit den MontrÃ©al Canadiens, die Schweiz auch in diesem Jahr in den ersten beiden Wochen der Vorbereitung als Skills Coach auf dem Eis.

Heimspiele gegen Ungarn in der zweiten Vorbereitungswoche

Nach fÃ¼nf Jahren und den beiden Testspielsiegen (3:1 und 1:0) im Mai 2021 gegen Russland kehrt die Schweizer Herren-Nationalmannschaft im Rahmen der zweiten WM-Vorbereitungswoche nach Biel zurÃ¼ck. Am Donnerstag, 23. April 2026, und Freitag, 24. April 2026, bestreitet das Team von Head Coach Patrick Fischer zwei LÃ¤nderspiele gegen Ungarn in der Tissot Arena. Die beiden Spiele sind die einzigen Vorbereitungspartien auf Schweizer Boden vor der Heim-WM.

Tickets fÃ¼r die beiden Heimspiele sind unter www.sihf.ch/ticketing erhÃ¤ltlich.

Zehn Partien vor dem ersten WM-Ernstkampf

Der Vorbereitungsspielplan der Schweiz gestaltet sich wie folgt:

â€¢ Donnerstag, 16. April 2026, 16:30 Uhr, Topolcany (Slowakei): Slowakei â€“ Schweiz

â€¢ Freitag, 17. April 2026, 16:30 Uhr, Topolcany (Slowakei): Slowakei â€“ Schweiz

â€¢ Donnerstag, 23. April 2026, 19:45 Uhr, Biel: Schweiz â€“ Ungarn

â€¢ Freitag, 24. April 2026, 19:45 Uhr, Biel: Schweiz – Ungarn

Fortuna Hockey Games (Euro Hockey Tour)

â€¢ Donnerstag, 30. April 2026, 18:00 Uhr, JÃ¶nkÃ¶ping (Schweden): Schweiz â€“ Schweden (Breakout-Game)

â€¢ Samstag, 2. Mai 2026, 12:00 Uhr, Budweis (Tschechien): Schweiz â€“ Finnland

â€¢ Sonntag, 3. Mai 2026, 16:00 Uhr, Budweis (Tschechien): Tschechien â€“ Schweiz

Beijer Hockey Games (Euro Hockey Tour)

â€¢ Donnerstag, 7. Mai 2026, 15:00 Uhr, Ã„ngelholm (Schweden): Schweiz â€“ Finnland

â€¢ Samstag, 9. Mai 2026, 16:00 Uhr, Ã„ngelholm (Schweden): Schweden – Schweiz

â€¢ Sonntag, 10. Mai 2026, 12:00 Uhr, Ã„ngelholm (Schweden): Schweiz – Tschechien

Alle Vorbereitungsspiele der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, einschliesslich der Euro Hockey Tour, werden wie gewohnt live auf den SRG-KanÃ¤len (SRF, RTS, RSI) Ã¼bertragen.

Das Aufgebot fÃ¼r die erste Woche im Detail

TorhÃ¼ter (3): Leonardo Genoni (EV Zug), Kevin Pasche (Lausanne HC), Ludovic Waeber (EHC Kloten)

Verteidiger (8): David Aebischer (HC Lugano), Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Dominik Egli (FrÃ¶lunda HC), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario WÃ¼thrich (HC Ambri-Piotta)

StÃ¼rmer (13): Lorenzo Canonica (HC Lugano), GaÃ«tan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog (EV Zug), GrÃ©gory Hofmann (EV Zug), Ken JÃ¤ger (Lausanne HC), Dario Meyer (EHC Kloten), Miles MÃ¼ller (HC Ambri-Piotta), ThÃ©o Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Jonas Taibel (SC Rapperswil-Jona Lakers), Calvin ThÃ¼rkauf (HC Lugano)