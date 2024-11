Start nach LÃ¤nderspielpause: Indians empfangen TÃ¶lz am Sonntag

Memmingen. (mfr). Der ECDC Memmingen ist wieder zurück im Spielbetrieb. Nach gut einwöchiger Länderspielpause treten die Indians am Freitagabend in Bayreuth an. Am Sonntag...

Memmingen. (mfr). Der ECDC Memmingen ist wieder zurück im Spielbetrieb. Nach gut einwöchiger Länderspielpause treten die Indians am Freitagabend in Bayreuth an.

Am Sonntag kommt es dann zum zweiten Aufeinandertreffen mit den Tölzer Löwen. Karten fürs Heimspiel um 18 Uhr sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Am Freitag geht es für die Indians auf die lange Fahrt nach Franken zu den Bayreuth Tigers. Die Schwarz-Gelben befinden sich zur Zeit wieder im Aufwind, nachdem der Saisonstart komplett in die Hosen ging. Ausgerechnet in Memmingen erfolgte vor einigen Wochen ein vermeintlicher Wendepunkt, als das Team vom Main den Hühnerberg siegreich verlassen konnte. Gute Auftritte gegen die anderen Topteams aus Deggendorf und Bietigheim sowie ein Erfolg gegen Passau waren die Folge, ehe es kurz vor der Pause einen weiteren Dämpfer setzte. Die Hausherren ließen aber unlängst verlauten, dass sie davon ausgehen, ihre Saisonziele zu erreichen, auch wenn sie immer noch im Tabellenkeller festhängen. Mithelfen soll dabei die Rückkehr des finnischen Angreifers Tatu Vihavainen, den die Memminger noch gut aus den Duellen mit den Saale Bulls Halle kennen. Vihavainen absolvierte bislang nur sehr wenig Partien und soll die bisherigen Topscorer Dominik Piskor und Chris Seto entlasten. Neben Piskor läuft mit Maxi Menner auch ein weiterer Ex-Indianer in Bayreuth auf. Im Team der Indians haben gleich ganze acht Spieler eine Tigers-Vergangenheit.

Am Sonntag kommt es dann für die Memminger zu einer schweren Aufgabe. Vor heimischer Kulisse kommt mit den Tölzer Löwen ein lauf- und kampfstarkes Team nach Memmingen. Die Oberbayern halten sich seit geraumer Zeit auf dem fünften Tabellenplatz, vor dem Wochenende lagen sie, bei einem Spiel mehr, drei Zähler hinter den Indians. Für die Gäste kam die Pause zuletzt zu einem guten Zeitpunkt, häuften sich doch die Niederlagen. Mit einem Sieg gegen Stuttgart konnte vor der Unterbrechung aber noch ein Erfolg verbucht werden, sodass die Löwen nun mit vollem Elan die Top-4 angreifen wollen. Der Kader von Coach Kammerer ist mit vielen jungen Talenten gefüllt, die von starken erfahrenen Akteuren angeführt werden. Allen voran Sandro Schönberger (über 700 DEL-Spiele) sowie Dominik Daxlberger und Philipp Schlager sind hier zu nennen. Topscorer sind mit Reto Schüpping und Max Spöttel zwei deutsche Angreifer, ehe die Kontingentspieler Topi Piipponen, Klemen Pretnar und Jack Olmstead folgen. Im Tor teilen sich Enrico Salvarani und Red Bull-Förderlizenzspieler Christopher Kolarz die Einsätze meist auf.

Bei den Indians sollten am Wochenende alle Mann an Bord sein. Am Freitag ist Milan Pfalzer noch gesperrt. Nachdem längere Zeit trainingsfrei war, trommelte Daniel Huhn sein Team am Beginn der Woche wieder zusammen, um die nächsten Gegner ins Visier zu nehmen. Mit einer erfolgreichen Ausbeute soll der dritte Platz weiter gefestigt werden. In der kommenden Woche sind die Memminger dann dreimal gefordert, am Dienstag in Garmisch, am Freitag in Höchstadt und anschließend zu Hause gegen Füssen.

Karten für die beiden anstehenden Heimspiele sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Sie können auf der Homepage des ECDC gebucht werden.

