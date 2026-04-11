Start in erste Phase der WM-Vorbereitung mit vier Debütanten – Das sagt MagentaSport Experte Rick Goldmann zum Aufgebot

Bonn. (PM MagentaSport) Parallel zur heißen Phase der DEL Playoffs startet auch die erste Phase der WM-Vorbereitung: Bundestrainer Harold Kreis hat heute sein 25-köpfiges Aufgebot für Phase 1 der Vorbereitung auf die Eishockey-WM in der Schweiz nominiert.

Der Kader besteht ausschließlich aus Spielern der PENNY DEL. Vier Akteure – Rayan Bettahar, Johannes Krauß, Samuel Dove-McFalls und Thomas Heigl – stehen erstmals im Aufgebot der Nationalmannschaft. Stürmer Dominik Kahun wird krankheitsbedingt erst später zur Mannschaft stoßen. Im Trainerstab wird Harold Kreis in der ersten Phase von Mitch O’Keefe, Heiko Vogler und Sebastian Buchwieser unterstützt, Torwarttrainer ist Luca Endres. Zum Start der Vorbereitung bestreitet das Team in der kommenden Woche zwei Länderspiele gegen Tschechien am 16. April (live ab 17.15 Uhr) und am 17. April (live ab 16.45 Uhr) in Karlsbad, die kostenlos bei MagentaSport übertragen werden.

MagentaSport-Experte Rick Goldmann heute Abend mit seiner Einschätzung zum DEB-Kader: „Es ist schon interessant: Die Spieler müssen jetzt erstmal ein bisschen reinkommen, weil sie auch auf dem Eis bleiben müssen. Daniel Fischbuch ist so ein Kandidat, der es von der ersten Phase in den WM-Kader schaffen könnte. Interessant ist Samuel Dove-McFalls, der in Nürnberg ein sehr starkes Jahr gespielt hat. Alexander Blank ist für mich ein Kandidat, der das Tor sehr oft getroffen hat.“





Das Aufgebot

LIVE bei MagentaSport: Eishockey-WM 2026 vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz mit dem besten Angebot – plus alle Vorbereitungsspiele des DEB-Teams kostenlos

Countdown für eines der Highlights in diesem Sportjahr: die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz! Bereits in der Vorbereitung zeigt MagentaSport alle sieben Testspiele der deutschen Nationalmannschaft live und kostenlos – inklusive der Generalprobe am 10. Mai (live ab 16.30 Uhr) in Mannheim gegen Olympiasieger USA.

Bei der WM trifft die DEB-Auswahl zum Auftakt der Gruppenphase am 15. Mai auf Olympia-Bronzemedaillengewinner Finnland (live ab 15.30 Uhr). Die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe A sind Lettland (17. Mai, live ab 19:30 Uhr), Gastgeber und Mitfavorit Schweiz (18. Mai, live ab 19:30 Uhr), Olympiasieger USA (20. Mai, live ab 19:30 Uhr), Ungarn (22. Mai, live ab 15:30 Uhr), Österreich (23. Mai, live ab 19:30 Uhr) und Großbritannien (25. Mai, live ab 19:30 Uhr). Für das Team von Bundestrainer Harold Kreis ist das Erreichen des Viertelfinals in der Schweiz erklärtes Ziel. MagentaSport überträgt alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte Gruppen- und K.o.-Runden-Spiele live. Besser geht‘s nicht: Kompetent und emotional begleitet wird das WM-Geschehen vom ausgezeichneten On-Air-Team um Experte Rick Goldmann, Kommentator Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann. MagentaSport bietet die besten Insights und Analysen.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | Halbfinale: Spiel 3

Sonntag, 12.04.2026

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Kölner Haie

ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim – EHC Red Bull München