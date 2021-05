Start in die WM gegen Italien

Anzeige Vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 findet die heurige Eishockey WM in Riga in Lettland in zwei Hallen statt. Der Free-TV...

Vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 findet die heurige Eishockey WM in Riga in Lettland in zwei Hallen statt. Der Free-TV Sender Sport1 hat die Rechte. Daher können Sie dort sämtliche Spiele der deutschen Eishockey-Mannschaft sehen. Im Auftakt Spiel geht es gegen Italien los. Wie die heutige Quote von 1,35 für Deutschland auf Tipico zeigt, schätzen die Wettseiten unsere Mannschaft als klaren Favoriten ein. Dabei steht heute noch nicht einmal der gesamte Kader zu 100 % fest.

Der aktuelle Stand des deutschen Eishockey Nationalteams

Bundestrainer Toni Söderholm hat derzeit einen 28 Spieler starken Kader des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zusammengestellt. Goalie Mathias Niederberger kommt vom aktuellen Meister, den Eisbären Berlin. Aus dem Meisterteam sind auch noch Leonhard Pföderl, Lukas Reichel, Marcel Noebels und Jonas Müller dabei. Von den Grizzlys Wolfsburg, die im Finale der deutschen Meisterschaft unterlegen waren, werden Janik Möser und Dominik Bittner verpflichtet.

Aus der 2. Liga in den Vereinigten Staaten, der AHL, kommt noch von den Bridgeport Sound Tigers, Tom Kühnhackl dazu. Der amerikanische NHL-Club Ottawa Senators gibt den deutschen NHL-Star Tim Stützle leider nicht für die WM frei. Der weitere Spielplan der WM sieht für das deutsche Eishockey Nationalteam wie folgt aus:

Mai Italien (wie berichtet)

Mai Norwegen

Mai Kanada

Mai Kasachstan

Mai Finnland

Mai USA

Juni Lettland

Danach startet das Viertelfinale mit den besten vier Teams aus den Gruppen. Deutschland spielt in der Gruppe B. Bevor es am 21. Mai richtig losgeht, bekommen die Spieler noch zwei Tage frei, um sich zu erholen. In den sechs Vorbereitungsspielen hatten sie leider fünfmal verloren und nur einmal gewonnen. Wir hoffen, dass die Mannschaft aus den Fehlern gelernt hat.

So geht es danach weiter

Die vier Besten aus der Gruppe A und der Gruppe B spielen über Kreuz im Viertelfinale. Die Positionen in den Gruppen werden folgendermaßen ermittelt: Jeder Sieger nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhält 3 Punkte. Sollte es in die Verlängerung oder zum Penaltyschießen kommen, dann gibt es nur mehr zwei Punkte für den Sieger. Der Verlierer erhält einen Punkt. Unentschieden gibt es in der Eishockey-Weltmeisterschaft keines. Es wird immer so lange gespielt bis ein Sieger feststeht. Seien Sie also gespannt und halten Sie unserem Nationalteam die Daumen.

