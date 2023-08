Start in die Vorbereitung vorgezogen: Rosenheim kommt an die Trat

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Unbedingt in den Eishockey-Kalender eintragen! Bereits am 20.08.2023 startet der Deggendorfer SC auf heimischen Eis in die Vorbereitungsphase. Ab...

Deggendorf. (PM DSC) Unbedingt in den Eishockey-Kalender eintragen! Bereits am 20.08.2023 startet der Deggendorfer SC auf heimischen Eis in die Vorbereitungsphase. Ab 19:30 Uhr gastiert der DEL2-Aufsteiger aus Rosenheim in der Festung an der Trat. Selbstverständlich haben alle Dauerkarteninhaber auch bei diesem zusätzlichen Vorbereitungsspiel freien Zutritt. Wer seine Saisonkarte bis dahin noch nicht abgeholt hat, kann dies vor dem Spiel an der Abendkasse erledigen. Schon nach wenigen Trainingseinheiten auf heimischen Eis, geht es damit für die Mannschaft von Jiri Ehrenberger mitten ins Spielgeschehen. Die perfekte Gelegenheit für alle Fans, sich die ersten Eindrücke insbesondere von den Neuzugängen wie Tomas Gulda und Carter Popoff zu machen.