Start in der DEL: „Schwierige Saison“ fÃ¼r die Haie und DEG, wer „die drei Schwergewichte“ Ã¤rgert

Bonn. (PM MagentaSport) Ab heute wird der Meister und vorläufig ein Absteiger in der PENNY DEL live bei MagentaSport gesucht.

Schon das Top-Spiel des Meisters Berlin gegen Herausforderer München zum Auftakt verspricht viel Spannung. Morgen geht´s richtig los: MagentaSport zeigt ab 19 Uhr die schnellste Konferenz mit 6 Spielen, Rick Goldmann und Basti Schwele als moderierendes Experten-Duo. Im Klub-Check sehen Goldmann und Schwele für die Traditions-Vereine Köln („Werde nicht schlau aus dem Kader“), Düsseldorf („Müssen nachträglich verpflichten“) und Krefeld („Wildes Durcheinander“) eine schwierige Saison. Als sehr ambitioniert, somit potenziell als Favoritenschreck für die „3 Schwergewichte Mannheim, Berlin und München“ geeignet, gelten vor allem Bremerhaven, Wolfsburg, Ingolstadt und Iserlohn.

MagentaSport zeigt alle Spiele der PENNY DEL live. In der Regel donnerstags mit dem Top-Spiel „First Row“ ab 19.15 Uhr, freitags die schnellste Konferenz ab 19 Uhr, sonntags alle 7 Spiele mit fast 8 Stunden Live-Eishockey ab 13.45 Uhr. Nachfolgend weitere Stimmen aus dem aktuellen MagentaSport-Podcast „Die Eishockey Show“, der komplette Klub-Check ist abrufbar unter diesem Link: https://dieeishockeyshow.podigee.io

Düsseldorfer EG (zum Auftakt am Freitag und Sonntag: in Krefeld, gegen Augsburg): „Wird schwierig, werden noch nachträglich verpflichten müssen!“

Rick Goldmann: „Die Verteidiger-Position ist für mich so „naja“ besetzt, sage ich mal. Wenn man aber insgesamt auf die deutsche Mischung schaut, die ist wirklich gut besetzt bei der DEG. Es wird aber eine schwierige Saison, sie werden an der einen oder anderen Stelle nochmals nachträglich verpflichten müssen.“

Basti Schwele: „Ich werde niemals einen Klub kritisieren, der auf junge Spieler setzt. Gebt denen die Zeit, gebt denen das Entwicklungspotenzial und die Zeit, DEL zu spielen. Aber, wir haben über Auf- und Abstieg gesprochen. Das könnte ein hartes Ding für die DEG werden. Ich glaube, dass sie das wuppen werden. Dass wir eine junge, leidenschaftliche DEG-Mannschaft sehen werden.“

Kölner Haie (gegen Wolfsburg, in München): „Werde nicht schlau aus diesem Kader!“

Basti Schwele: „Wenn du so einen „Local Hero“ wie Fredi Tiffels nicht halten kannst, dann ist das für das Gesamt-Projekt Kölner Haie schon mal ein herber Schlag. Dass ist ein junger Spieler, den du als Fan eigentlich haben willst – als „Home Boy“. Die Haie haben einen Sparsektor eingesetzt. Schlau werde ich aus dem Haie-Kader aber noch nicht.“

Rick Goldmann ergänzt: „Ich finde, Torhüter Pogge hatte keine starke letzte Saison. Das war mit das größte Problem für die Haie. Der braucht ein konstantes Jahr. Interessant ist Thuresson. Das ist eine gute Verpflichtung im Sturm. Der hat Physis und kann Tore schießen.“

Krefeld Pinguins (gegen DEG, in Wolfsburg): „Ein wildes Durcheinander!“

Basti Schwele: „Ich kann die nicht fassen tatsächlich. Ich sehe bei Krefeld keinen Plan, keinen Stamm, der herangezogen wird. Das ist ein wildes Durcheinander. Das war´s im letzten Jahr, das ist es in diesem Jahr auch. Man schmeißt tatsächlich viel Geld auf den Markt, was man so hört. Dass es so zusammengewürfelt funktionieren kann – da bin ich weiterhin sehr skeptisch. Ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen, weil sie ein wichtiger Standort im deutschen Eishockey sind.“

Fischtown Pinguins Bremerhaven (in Schwenningen, gegen Straubing): „Es geht weiter nach oben!“

Basti Schwele: „Ich frage mich immer noch: was machen die da eigentlich? Die machen vor allem gute Sache. Die spielen einfach ein geiles Eishockey. Die rocken gerade die CHL. Die Frage ist nur noch: wohin geht die Reise hin mit Fischtown. In jedem Jahr haben die sich verbessert, sind immer wieder vorn dabei. Haben jetzt wieder ihren Kader verbessert. Es geht weiter nach oben!“

Iserlohn Roosters (gegen Nürnberg und Berlin): Ricks Geheimtipp „Deutlich aufgewerteter Kader“

Rick Goldmann: „Der Kader ist deutlich aufgewertet worden. Durch die Jugend auf der einen Seite, aber spielerisch muss man einfach mal sagen: Simon Sezemsky, den sie geholt haben, der kann Powerplay spielen. Ein Foucault gehört zu den besten Schützen der Liga. Dazu Luke Adam. Und sie haben Spieler geholt, die mit einer körperlichen Robustheit ausgestattet sind.“

ERC Ingolstadt (in Bietigheim, gegen Schwenningen): „Guter Kader, aber neue Torhüter müssen passen“

Rick Goldmann: „Das ist ein guter Kader, auch weil er ziemlich gleichgeblieben ist. Was nicht gleichgeblieben ist, ist die Torhüter Position. Da sind sowohl Garteig als auch Daws weg, mit Rämö und Reich ein neues Pärchen da. Auf die wird´s auch ankommen. Garteig hatte starke Spiele gehalten. Insgesamt also ein guter Kader, mit guten Neuverpflichtungen (Bourque, Flaake), aber die Torhüter müssen funktionieren.“

Finalist Grizzlys Wolfsburg (in Köln, gegen Krefeld am Sonntag): Erstaunlicher Trainerwechsel

Basti Schwele: „Es ist schon erstaunlich, dass ein Coach, der die Mannschaft ins Finale bringt, und fast zur Meisterschaft coacht, gehen muss. Mike Stewart für Pat Cortina, ein kleines Comeback nach einem Jahr DEL-Pause. In Augsburg war Stewart sehr erfolgreich, in Köln nicht so. Auf ihn bin ich sehr gespannt. Auf dem Papier ist Wolfsburg noch ausgeglichener besetzt als zuletzt. Das ist eine Mannschaft, die immer vorne mitspielt und das werden sie auch dieses Jahr.“

PENNY DEL LIVE 1. Spieltag

Heute ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – EHC Red Bull München

Freitag, 10.09.2021 Die Konferenz

Ab 19.00 Uhr live – auch als Einzelspiel abrufbar: Iserlohn Roosters – Nürnberg Ice Tigers, Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG, Straubing Tigers – Adler Mannheimer, Bietigheim Steelers – ERC Ingolstadt, Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Schwenninger Wild Wings – Fischtown Pinguins Bremerhaven

Der 2. Spieltag in der PENNY DEL im Überblick:

Sonntag, 12.09.2021 (als Einzelspiel abrufbar)

Ab 13.45 Uhr: EHC Red Bull München – Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers – Bietigheim Steelers

Ab 16.15 Uhr: Düsseldorfer EG – Augsburger Panther, Grizzlys Wolfsburg – Krefeld Pinguine, Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin

Ab 18.45 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Straubing Tigers, ERC Ingolstadt – Schwenninger Wild Wings