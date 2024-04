Start der WM-Vorbereitung: StÃ¼rmer Phil Hungerecker nachnominiert

München. (PM DEB) Am heutigen Montag startet die die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) in die erste Phase der Vorbereitung auf die...

Kurz vor dem Zusammentreffen der DEB-Auswahl hat Bundestrainer Harold Kreis eine Kaderveränderung vorgenommen: Stürmer Phil Hungerecker (Schwenninger Wild Wings) wurde nachnominiert, da Stürmer Tim Fleischer aufgrund einer Erkrankung nicht zum Team reisen kann.

Die Nationalmannschaft trifft sich heute am frühen Nachmittag in Nürnberg, um die Reise nach Karlsbad (CZE) anzutreten. Dort stehen die ersten beiden Länderspiele der WM-Vorbereitung an, Gegner ist WM-Gastgeber Tschechien (Donnerstag, 11. April 2024 und Samstag, 13. April 2024, Spielbeginn jeweils 17:10 Uhr).

Beide Partien werden live und kostenfrei auf MagentaSport übertragen.

Die DEB-Auswahl bereitet sich in insgesamt vier Phasen auf die WM in Tschechien vor. Dabei stehen acht Länderspiele auf der Agenda, darunter fünf Partien vor den heimischen Fans in Deutschland.

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland in Karlsbad (CZE)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland in Karlsbad (CZE)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei in Kaufbeuren

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei in Augsburg

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich in Garmisch-Partenkirchen

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See (AUT)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser

Tickets gibt es im DEB-Ticketportal (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/).

Alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden ab dem 11. April 2024 live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen sein: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.