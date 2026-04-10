Start der WM-Vorbereitung: Bundestrainer Kreis nominiert 25 Spieler für den Auftakt in Tschechien

München. (PM DEB) Das Aufgebot der Männer-Nationalmannschaft für den Auftakt der Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz im kommenden Mai steht fest.

Bundestrainer Harold Kreis hat insgesamt 25 Spieler nominiert, die in der ersten Phase der WM-Vorbereitung zwei Länderspiele gegen Tschechien bestreiten.

Die Partien finden am Donnerstag, den 16. April 2026, um 17:30 Uhr, und Freitag, den 17. April 2026, um 17:00 Uhr in Karlsbad statt. Beide Spiele werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer bilden den Kader für den Start der WM-Vorbereitung – allesamt Spieler aus der PENNY DEL. Mit Rayan Bettahar (Bremerhaven), Johannes Krauß (Ingolstadt), Samuel Dove-McFalls und Thomas Heigl (beide Nürnberg) wurden vier Akteure ins Aufgebot berufen, die ihre erste Nationalmannschaftsmaßnahme bei den Männern absolvieren werden. Stürmer Dominik Kahun (Lausanne) wird aufgrund eines grippalen Infekts erst zur dritten Phase der WM-Vorbereitung zur Nationalmannschaft stoßen.

Auch der Coaching Staff für den Auftakt der WM-Vorbereitung steht fest: Neben Bundestrainer Harold Kreis sind Mitch O’Keefe (Nürnberg), Heiko Vogler (Wolfsburg) und Sebastian Buchwieser die Assistenten in Phase 1. Als Torwarttrainer reist Luca Endres (Frankfurt) mit nach Karlsbad.

Am kommenden Montag, den 13. April 2026, trifft sich die Mannschaft und reist nach Karlsbad. Am Abend findet das erste Teammeeting statt, am Dienstag und Mittwoch stehen zwei Eis-Einheiten auf der Tagesagenda als Vorbereitung auf die beiden Länderspiele gegen Tschechien. Nach dem Spiel am Freitagabend reist das Team zurück nach Deutschland.

Bundestrainer Harold Kreis zur Kader-Nominierung und dem Auftakt gegen Tschechien: „Ich freue mich auf den Start der WM-Vorbereitung mit einer guten Mischung im Kader für Phase 1. Es sind Spieler dabei, die die internationale Bühne bereits kennen und wissen, was auf diesem Niveau gefordert ist, gemeinsam mit jungen Akteuren, die sich empfehlen wollen. Auch im Trainerstab haben wir neue Gesichter dabei, deren Impulse uns in den kommenden Wochen weiterbringen werden. Die Spiele gegen Tschechien sind für uns der richtige Einstieg. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns auf einem hohen Niveau fordert.“

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB, zum Start der WM-Vorbereitung: „Wir freuen uns, dass es losgeht und wir mit Tschechien gleich eine große Prüfung vor uns haben. Für uns ist in dieser Phase wichtig, die Grundlagen für die Arbeit in den kommenden Wochen zu legen und gemeinsam mit dem Staff die für uns wichtigen Dinge auf dem und abseits des Eises zu festigen. Gleichzeitig ist es für viele Spieler die Chance, sich mit einem guten Eindruck die Möglichkeit auf einen Platz im Kader für die nächsten Wochen bis hin zur WM zu erkämpfen.“

Das Aufgebot für Karlsbad

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | 17:30 Uhr | Tschechien – Deutschland (Karlsbad / CZE)

17.04.2026 | 17:00 Uhr | Tschechien – Deutschland (Karlsbad / CZE)

23.04.2026 | 20:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Kaufbeuren)

25.04.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Augsburg)

30.04.2026 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See / AUT)

02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)

10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

Tickets für die WM-Vorbereitung unter: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/