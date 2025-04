Start der WM-Vorbereitung: 25 Spieler nominiert fÃ¼r den Auftakt gegen Weltmeister Tschechien

München. (PM DEB) Das Aufgebot der Männer-Nationalmannschaft für den Auftakt der Vorbereitung auf die 2025 IIHF-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden steht fest.

Bundestrainer Harold Kreis hat insgesamt 25 Spieler nominiert, die am kommenden Montag, den 7. April 2025, in Regensburg zusammenkommen. Im Rahmen der ersten Phase der WM-Vorbereitung stehen für die DEB-Auswahl zwei Länderspiele gegen den amtierenden Weltmeister Tschechien an.

Diese finden am Donnerstag, den 10. April (19:30 Uhr) und Samstag, den 12. April (17:30 Uhr) in der „das Stadtwerk.Donau-Arena“ statt. Für das Spiel am Donnerstag gibt es noch Karten im DEB-Ticketshop, die zweite Partie am Samstag ist ausverkauft. Alle Partien werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer bilden den Kader für den Start der WM-Vorbereitung. Acht Spieler bringen bereits WM-Erfahrung mit (Maximilian Franzreb / Fischtown Pinguins, Colin Ugbekile / Iserlohn Roosters, Alexander Ehl / Düsseldorfer EG, Dominik Bittner, Patrick Hager, Maximilian Kastner, Nicolas Krämmer und Filip Varejcka / alle Red Bull München). Mit Stürmer Elis Hede (Straubing Tigers) ist zudem ein Debütant mit im Team, Patrick Hager ist der erfahrenste Spieler mit 155 Länderspielen.

Der Coaching Staff für Phase eins besteht neben Bundestrainer Harold Kreis aus: Thomas Dolak, Jan Barta (Assistenten), Adam Mitchell (Video), Dennis Endras (Torhüter) und Christian Bachmann (Athletik). DEB-Assistenztrainer Alexander Sulzer ist ab der zweiten Woche der Vorbereitung mit dabei.

Am kommenden Montag kommt das Team in Regensburg zusammen und wird das erste Training auf dem Eis bestreiten. Auch für Dienstag und Mittwoch stehen weitere Vorbereitungen auf den Start gegen die Auswahl aus Tschechien auf dem Programm. Nachdem die beiden Länderspiele gegen den Weltmeister absolviert sind, gibt es nur eine kurze Pause. Bereits am Montag reist das DEB-Team in die Slowakei, um sich auf die nächsten beiden Partien vorzubereiten. Diese finden am Mittwoch, den 16. April und Donnerstag, den 17. April in Piešťany statt. Spielbeginn ist jeweils um 18 Uhr. Am Karfreitag reist die Mannschaft zurück nach Deutschland. Dann geht es mit Phase drei (Zell am See / Rosenheim) und Phase vier (Düsseldorf) der WM-Vorbereitung weiter.

Harold Kreis zur Kader-Nominierung und dem Auftakt gegen Tschechien: „Wir sind überzeugt, zum Start in die Vorbereitung die richtige Mischung aus Erfahrung und Energie im Team zu haben. Alle Spieler haben jetzt die Gelegenheit, sich zu zeigen und ihre Qualitäten einzubringen gegen einen internationales Spitzenteam. Die Tschechen werden mit hohem Tempo und aggressivem Forecheck spielen, sobald es die Gelegenheit gibt. Für uns ist das ein starker Gegner, durch den wir direkt sehen, wo wir stehen. Bei der Nominierung für die erste Phase haben wir einige Spieler nicht berücksichtigt, die noch kleinere Blessuren aus den Playoffs auskurieren. Sie könnten zu einem späteren Zeitpunkt noch zu uns stoßen.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast zum Start in die WM-Vorbereitung: „Aus unserer Sicht haben wir eine ausgewogene WM-Vorbereitung aufgestellt, die uns in jeder Phase fordert. Die Spiele stellen für uns eine wichtige Standortbestimmung dar, um uns weiterzuentwickeln und einen starken Kader für die WM aufzubauen. Bei der Zusammensetzung des Coaching Staff verfolgen wir weiter unsere DEB-Philosophie, den nominierten Coaches in den ersten Phasen der Vorbereitung eine Chance zu geben, bei uns auf internationalem Niveau dabei zu sein und wertvolle Erfahrungen für ihre Entwicklung zu sammeln. Gleichzeitig schätzen wir auch die Impulse, die wir durch sie bekommen für unsere Vorbereitung auf die WM. Überdies freut uns besonders die großartige Resonanz auf unsere vier Heim-Länderspiele. Für uns ist der Fan-Support wichtig vor dem WM-Start, das gibt dem Team auf dem Weg nach Herning eine Menge Rückenwind.“

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft:

10.04.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland– Tschechien (Regensburg)

12.04.2025 | 17:30 Uhr | Deutschland – Tschechien (Regensburg)

16.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Piešťany)

17.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Piešťany)

24.04.2025 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See)

26.04.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Rosenheim)

04.05.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Düsseldorf)

Tickets im DEB-Ticketshop: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

Alle Partien der WM-Vorbereitung werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

