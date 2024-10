Start der weltbesten Eishockey-Liga mit den Global Series in Prag am Freitag und Samstag: Die NHL-Saison 2024/25 wieder tÃ¤glich live auf Sky Sport

Unterföhring. (ots) Der Stachel sitzt nach dem verlorenen Stanley-Cup-Finale vermutlich noch tief, dennoch blickt Leon Draisaitl zuversichtlich in die neue Saison. Mit den Worten...

Unterföhring. (ots) Der Stachel sitzt nach dem verlorenen Stanley-Cup-Finale vermutlich noch tief, dennoch blickt Leon Draisaitl zuversichtlich in die neue Saison.

Mit den Worten „Loyal to the Oil“ verkündete der 28-jährige Deutsche Anfang September seine Vertragsverlängerung bei den Edmonton Oilers. Beachtliche acht weitere Jahre und stolze 14 Millionen US-Dollar pro Saison machen den gebürtigen Kölner nun zum bestbezahlten Spieler der NHL. Im Interview auf skysport.de begründet Deutschlands Sportler des Jahres 2020 nochmals seine Verlängerung.

Die erste Partie der Oilers, die mit Draisaitl und seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid (in den letzten drei Jahren erreichten beide in der regulären Saison stets mehr als 100 Scorerpunkte) auch in dieser Spielzeit als Favorit für die Playoff-Teilnahme gehandelt werden, findet in der Nacht auf den 10. Oktober gegen die Winnipeg Jets statt.

Zum erweiterten Favoritenkreis zählen außerdem die New York Rangers, Titelverteidiger Florida Panthers sowie die Vorjahresgewinner Vegas Golden Knights und Colorado Avalanche, zwischen denen es bereits in der zweiten Spielwoche zum direkten Duell kommt.

Das Auftaktprogramm bei Sky Sport – Global Series am Freitag & Samstag

Die Saisoneröffnung erfolgt jedoch in Prag im Rahmen der Global Series, wenn am Freitag und Samstag jeweils die New Jersey Devils auf die Buffalo Sabres treffen. Ab 18:45 Uhr auf Sky Sport Mix begrüßen am Freitagabend Olivier Zwartyes und Sky Experte Patrick Köppchen die Zuschauer, die auch tags darauf am Samstagnachmittag ab 15:45 Uhr die Eishockey-Fans willkommen heißen. Sky Reporter Benjamin Heckner fängt vor Ort Stimmen ein und berichtet live aus der tschechischen Hauptstadt.

In Nordamerika geht es dann am 8. Oktober los. Die Seattle Kraken empfangen die St. Louis Blues ab 22:30 Uhr, ehe im Anschluss der amtierende Stanley-Cup-Champion, die Florida Panthers, zu Hause auf die Boston Bruins treffen. Den Abschluss bildet in dieser Nacht der Neuling Utah Hockey Club, der gegen die Chicago Blackhawks sein allererstes NHL-Spiel bestreiten wird.

In den ersten zwei Wochen der neuen Saison wird Sky Sport 19 Partien live übertragen. Zur Einstimmung auf die neue Saison zeigt Sky Sport News am Freitag ab 15.15 Uhr ein Spezial anlässlich des Saisonstarts.

Sky Sport – Heimat der NHL

Auch in der Saison 2024/25 ist Sky Sport die Heimat der besten Eishockey-Liga der Welt im deutschen Fernsehen und wird rund 300 Spiele live übertragen, den Großteil davon exklusiv. In der Regel zeigt Sky mindestens eine Partie pro Tag live, an den Wochenenden viele Begegnungen zur besten Sendezeit für das deutsche Publikum.

Die von Sky ausgewählten Spiele werden mit wenigen Ausnahmen in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein. Sämtliche Partien werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt, ausgewählte Spiele, insbesondere die des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs, werden zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet. Das Kommentatoren-Team von Sky Sport besteht aus Olivier Zwartyes, Marcel Meinert, Franz Büchner, Christoph Stadtler und Christian Rupp. Als Experten kommen regelmäßig Patrick Ehelechner, Julia Zorn, Patrick Köppchen und Frank Mauer zum Einsatz.

Darüber hinaus präsentiert Sky Sport täglich alles Wissens- und Sehenswerte im Highlight-Magazin „NHL On the Fly“ in der Regel um 14.00 Uhr. Außerdem sind zwischen 11.00 und 12.00 Uhr des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings und Ottawa Senators zu sehen. Somit können die Fans von Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle die deutschen Stars bei Sky Sport auch dann verfolgen, wenn sie in der Nacht nicht live dabei sein konnten bzw. die Partie nicht live übertragen wird.

Die Live-Übertragungen der NHL zum Saisonauftakt:

Freitag, 4. Oktober:

15:15 Uhr: „Spezial – der NHL-Saisonstart“ live auf Sky Sport News

18:45 Uhr: Buffalo Sabres – New Jersey Devils live auf Sky Sport Mix

Samstag, 5. Oktober:

15:45 Uhr: Buffalo Sabres – New Jersey Devils live auf Sky Sport Mix

Dienstag, 8. Oktober:

22:30 Uhr: Seattle Kraken – St. Louis Blues live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 9. Oktober:

1:00 Uhr: Florida Panthers – Boston Bruins live auf Sky Sport 1

4:00 Uhr: Utah Hockey Club – Chicago Blackhawks live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 10. Oktober:

4:00 Uhr: Edmonton Oilers – Winnipeg Jets live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 11. Oktober:

1:00 Uhr: Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 12. Oktober:

1:00 Uhr: Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Mix

Samstag, 12. Oktober:

19:00 Uhr: Boston Bruins – Los Angeles Kings live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Sonntag, 13. Oktober:

1:00 Uhr: Toronto Maple Leafs – Pittsburgh Penguins live auf Sky Sport Mix

4:00 Uhr: Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Montag, 14. Oktober:

2:00 Uhr: Edmonton Oilers – Calgary Flames live auf Sky Sport Mix

Montag, 14. Oktober:

19:00 Uhr: Ottawa Senators – Los Angeles Kings live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 15. Oktober:

4:00 Uhr: Edmonton Oilers – Philadelphia Flyers live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 16. Oktober:

1:00 Uhr: Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 17. Oktober:

2:00 Uhr: Nashville Predators – Edmonton Oilers live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 18. Oktober:

1:00 Uhr: Pittsburgh Penguins – Carolina Hurricanes live auf Sky Sport Mix

Samstag, 19. Oktober:

19:00 Uhr: Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Mix

22:00 Uhr: Dallas Stars – Edmonton Oilers live auf Sky Sport Mix

Sonntag, 20. Oktober:

21:00 Uhr: Winnipeg Jets – Pittsburgh Penguins live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 22. Oktober:

1:30 Uhr: Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Mix

