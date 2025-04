Start der Crowdfunding-Aktion â€žEishockey-Bande Crimmitschauâ€œ

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und die Stadt Crimmitschau haben, nach einem konstruktiven Austausch zur Fortführung des Eishockey-Sports sowie zur Umsetzung der neuen Bandensysteme und der LED-Beleuchtung, eine gemeinsame Crowdfunding-Aktion gestartet.

Unter dem Titel „Eishockey-Bande Crimmitschau“ werden fortan Spenden gesammelt. Die „Bande“ soll dabei sowohl die benötigte Flex-Bande sowie die Gruppe an Menschen, welche die Eispiraten unterstützen, symbolisieren. Jetzt spenden…

Die „Schwarmfinanzierung“ soll vorrangig dabei helfen, den Eigenanteil der Eispiraten an den erforderlichen Einbauten, welcher sich auf rund 120.000 Euro beziffert, mitzufinanzieren. Die Vorfinanzierung der Flex-Bande sowie der LED-Beleuchtung, welche bis zum 25. April abgedeckt sein muss, wird indes über ein Konsortium bestehender Eispiraten-Partner gewährleistet. Unabhängig vom Ausgang der Gespräche am Donnerstag, wurde dies bei einem gemeinsamen Treffen mit den Sponsoren bereits am Mittwochabend in die Wege geleitet.

Darüber hinaus liegen hinter der Eispiraten Crimmitschau GmbH durch die entstandene Situation, insbesondere ohne eine gegebene Geschäftsgrundlage, schwere Zeiten, die es nun gilt, durch Spenden aufzufangen. Gestartet ist die Crowdfunding-Aktion am heutigen Ostersamstag (19.04.2025). Jeder, der mit seiner Spende zum Erhalt des Eishockey-Standortes Crimmitschau beitragen möchte, kann sich ab sofort auf der Plattform GoodCrowd.org (früher betterplace.me) beteiligen.

Aufgrund der kurzfristigen Einstellung, ist es möglich, dass noch nicht alle Zahlungsmethoden sofort freigeschalten sind. Neben PayPal gibt es zur Überbrückung aber auch die Möglichkeit einer Direktüberweisung auf das Bankkonto der Eispiraten.

Sparkasse Zwickau IBAN: DE33 8705 5000 2258 023370 BIC: WELADED1ZWI

Für unsere potenziellen Unterstützer, Sponsoren und Freunde haben wir folgende Pakete als Gegenleistung zusammengestellt:

Ab 10 Euro: Name auf einer Bande / Name auf der Homepage

Ab 50 Euro: + Aufkleber „Eishockey-Bande Crimmitschau“

Ab 100 Euro: + dein Selfie auf der Eismaschine

Ab 200 Euro: + Verlosung eines getragenen und signierten Warmup-Trikots Saison 2024/25*

Ab 1.000 Euro: + Name auf einem Legenden-Banner im Stadion (neben #1 Kösling, #10 Steinbock und #43 Heine)

*Erklärung zum Warmup-Trikot-System Jeder mit einer Spende ab 200,00 Euro landet in einem Lostopf. Es gibt vier Lostöpfe mit Trikots von unterschiedlichen Spielern.

Lostopf 1: 200, 00 € bis 299,99 € Lostopf 2: 300,00 € bis 399,99 € Lostopf 3: 400,00 € bis 499,99 € Lostopf 4: Betrag ab 500,00 €

Mit der Spendensumme des jeweils nachfolgenden Lostopfes hat jeder Spender automatisch auch die Möglichkeit, sich ein Trikot aus den vorherigen Lostöpfen zu sichern. Die Auslosung der Lostöpfe erfolgt am 27. Juni 2025, zum letzten Schultag vor dem Start der Sommerferien in Sachsen.

Alle Spender würden wir bitten, uns mit einer kurzen Nachricht auf info@eispiraten-crimmitschau.de zu informieren und in dieser Mail den vollständigen Namen und die Anschrift (für Bande, Versendung der Aufkleber, Kontaktaufnahme Selfie, usw) sowie den Namen anzugeben.

