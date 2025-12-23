Starkes Zeichen: Haie verlÃ¤ngern mit drei LeistungstrÃ¤gern!

Innsbruck. (PM Haie) Nach dem Trainerduo hat der HCI jetzt auch die VertrÃ¤ge mit Sebastian Benker, Steven Owre und Patrick Kudla verlÃ¤ngert.

Noch steckt der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie mitten in der laufenden Saison, hat mit dem 5:2-Sieg gegen den VSV am vergangenen Sonntag auch ein krÃ¤ftiges Lebenszeichen von sich gegeben, dennoch laufen parallel die Vorbereitungen auf die nÃ¤chste Spielzeit. Heute kann der Verein drei wichtige VertragsverlÃ¤ngerungen prÃ¤sentieren. Mit Sebastian Benker, Steven Owre und Patrick Kudla werden drei LeistungstrÃ¤ger auch 2026/27 fÃ¼r die Haie auflaufen.

Sebastian Benker stieÃŸ erst kurz vor Saisonbeginn zu den Haien, nachdem sich unter anderem Matt Wilkins in der Vorbereitung verletzt hatte. Der Schwede erwies sich als wahrer GlÃ¼cksgriff, zÃ¤hlt seither in jedem Spiel zu den StÃ¼tzen im Haie-Team. Der 33-jÃ¤hrige ist mittlerweile Innsbrucks Top-Scorer, hÃ¤lt nach 29 Spielen bei 28 Punkten.

Statement Sebastian Benker: â€žEs ist toll, in Innsbruck zu sein. Ich habe es vom ersten Moment an genossen. Auch wenn die Saison bisher ziemlich schwierig war, sehe ich hier noch viel Potenzial. Hoffentlich kÃ¶nnen wir in der restlichen Saison noch mal richtig Gas geben. Ich bin fest davon Ã¼berzeugt, dass wir uns stetig verbessern und die kommende Saison groÃŸartig gestalten werden. An alle Haie-Fans: Eure UnterstÃ¼tzung war bisher fantastisch, also macht weiter so! Wir sehen uns dann im Haifischbecken!â€œ

Steven Owre war der KÃ¶nigstransfer der Haie in diesem Sommer, und der Kanadier wurde den Vorschlusslorbeeren, die er als ehemaliger Liga MVP erhalten hatte, von Anfang an gerecht. Bis zu seiner schweren Verletzung fÃ¼hrte Owre die vereinsinterne Scorerliste an und hielt bei 25 Punkten aus 23 Spielen.

Statement Steven Owre: â€žIch bin unglaublich enttÃ¤uscht, dass meine Verletzung die Saison vorzeitig beendet hat, und es tut mir unendlich leid, nicht meinen Teamkollegen auf dem Eis mitfighten kann. Trotzdem konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Reha und freue mich riesig darauf, weiterhin fÃ¼r den Verein zu spielen und nÃ¤chste Saison stÃ¤rker zurÃ¼ckzukommen.â€œ

Patrick Kudla kam ebenfalls im Sommer neu nach Innsbruck. Kudla konnte phasenweise bereits sein groÃŸes KÃ¶nnen zeigen. Der 29-jÃ¤hrige ist auch offensiv ein wichtiger Faktor im Team. Kudla ist der zweitbeste Assistgeber der Haie, liegt in der internen Scorerwertung hinter Benker und Owre auf Platz zwei.

Statement Patrick Kudla: â€žIch freue mich riesig Ã¼ber meine VertragsverlÃ¤ngerung. Die Stadt und die Fans hier haben mir wirklich das GefÃ¼hl gegeben, zu Hause zu sein. Ich glaube, weder ich noch das Team haben in dieser Saison die gewÃ¼nschten Ergebnisse erzielt. Aber wir werden weiter hart arbeiten, und haben noch viel vor.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!