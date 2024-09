Starkes Wochenende fÃ¼r den Starbulls-Nachwuchs â€“ U17, U20 und U15 mit wichtigen Siegen

Rosenheim. (PM Starbulls) Der Nachwuchs der Starbulls Rosenheim blickt auf ein äußerst erfolgreiches Spielwochenende zurück. Sowohl die U17 als auch die U20 konnten mit...

Rosenheim. (PM Starbulls) Der Nachwuchs der Starbulls Rosenheim blickt auf ein äußerst erfolgreiches Spielwochenende zurück.

Sowohl die U17 als auch die U20 konnten mit starken Leistungen überzeugen und wichtige Siege einfahren.

Die U20 zeigte sich in beeindruckender Form und setzte ihre Erfolgsserie in der 1. Liga fort. Die Mannschaft um Gerhard Unterluggauer traf am vergangenen Wochenende auf die Eisbären Juniors Berlin. Mit einer dominanten Teamleistung gelang es der Mannschaft, eins der beiden Spiele souverän zu gewinnen. Das Spiel am Samstag wurde nur knapp im Penaltyschießen verloren. Eine solide Defensive und schnelles Umschaltspiel brachten der U20 verdiente Punkte, was das Selbstvertrauen der Spieler weiter stärkt. Der Sieg vom Sonntag lässt das Team weiterhin optimistisch auf die kommenden Aufgaben blicken.

Die Spiele der Junioren im Detail:

21.09.2024 – Starbulls Rosenheim – Eisbären Juniors Berlin 1:2 (0:1/1:0/0:0)(PS)

Spielverlauf: 09:33 0:1 Schneider (Kretzschmar, Fitzschen), 32:49 1:1 Achatz (Stein, Nirschl), 65:00 1:2 Schneider (PS)

22.09.2024 – Starbulls Rosenheim – Eisbären Juniors Berlin 6:4 (2:1/1:1/3:2)

Spielverlauf: 10:59 1:0 Schneider (Musin, Wieczorek), 12:24 2:0 Crepinsek (Leicher, Geier), 15:09 2:1 Haberling (Fitschen), 21:45 3:1 Stein (Kroha, Musin), 32:45 3:2 Fitschen (Schneider, Haberling), 40:50 4:2 Schneider (Böhm, Musin), 50:46 5:2 Böhm (Schneider, Musin), 51:54 5:3 Schneider (Kretzschmar, Elwing), 59:15 5:4 Haberling (Schneider, Fitschen), 59:48 6:4 Musin

Auch die U17 erlebte ein herausragendes Wochenende. Mit großer Entschlossenheit trat das Team auf und konnte in einem spannenden Spiel gegen einen starken Gegner, den ERC Ingolstadt, den Sieg erringen. Dank taktischer Disziplin und kämpferischer Einstellung sicherte sich die Mannschaft den wichtigen Erfolg. Der kontinuierliche Fortschritt der U17 ist deutlich sichtbar, und die Spieler haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, auf hohem Niveau zu bestehen.

Das Spiel der Jugend im Detail:

21.09.2024 – ERC Ingolstadt – Starbulls Rosenheim 2:4 (1:0/1:2/0:2)

Spielverlauf: 10:41 1:0 Steinhauser (Trew, Winkler) (PP1), 27:27 1:1 Marquardt (Mühlfenzl, Leitner), 27:41 1:2 Leitner, 36:34 2:2 Steinhauser (PS), 46:22 2:3 Bauer (Lindlacher), 59:21 2:4 Radosits

Besonders hervorzuheben ist die Leistung der U15, die mit einem verdienten und hart erarbeiteten Sieg auftrumpfte. Das Team von Martin Reichel zeigte von Beginn an eine konzentrierte Vorstellung, setzte den Gegner, den ESV Kaufbeuren, früh unter Druck und konnte sich durch eine starke Offensivleistung sowie eine solide Abwehrarbeit durchsetzen. Die Spieler nutzten ihre Chancen konsequent und kontrollierten das Spielgeschehen, was ihnen einen wichtigen Erfolg bescherte. Am Ende lautete das Ergebnis 6:4.

Während die U15 glänzen konnte, musste die U13 eine deutliche Niederlage hinnehmen. Gegen einen überlegenen Gegner, den Augsburger EV, fand das Team nicht zu seinem Spiel und verlor am Ende deutlich. Trotzdem bleibt der Blick nach vorn gerichtet, und das Team wird hart daran arbeiten, sich in den kommenden Spielen zu steigern.

Insgesamt zeigten die Starbulls-Nachwuchsteams großes Potenzial, und das Wochenende brachte wertvolle Siege für eine erfolgreiche Fortsetzung der Saison.

Mit diesen Erfolgen im Rücken gehen die Starbulls-Nachwuchsteams voller Zuversicht in die kommenden Spiele. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die intensive Trainingsarbeit Früchte trägt und die Teams bestens aufgestellt sind, um weiter in der Liga mitzumischen. Fans und Unterstützer dürfen sich auf eine vielversprechende Saison freuen.