Starkes Signal aus Passau: Black Hawks sichern Oberliga-Zukunft!

Passau. (PM Black Hawks) Manchmal entscheidet sich in wenigen Wochen, ob ein ganzer Standort weiterlebt.

In Passau hat das Eishockey genau diesen Moment erlebt – und ihn gemeinsam mit Fans, Partnern und einem neuen Team an Verantwortlichen gedreht. Die Passau Black Hawks werden auch in der kommenden Saison in der Eishockey-Oberliga an den Start gehen. Nach Wochen intensiver Aufarbeitung, zahlreichen Gesprächen, vielen nächtlichen Sitzungen und umfassenden organisatorischen sowie wirtschaftlichen Maßnahmen ist der Fortbestand des Spielbetriebs gesichert. „Wir haben die abgelaufene Saison bis ins kleinste Detail analysiert. Insbesondere im Management, vor allem im Ausgabenbereich und im Controlling, wurden Abläufe und Entscheidungen kritisch überprüft. Diese wurden in den vergangenen Wochen konsequent aufgearbeitet“, erklären die Verantwortlichen der Passau Black Hawks. In teils sehr ausführlichen Gesprächen wurden Abläufe analysiert, Entscheidungen nachvollzogen und konkrete Schritte für eine stabile Zukunft definiert.

Die sportlich beste Saison in der Geschichte des Clubs bedeutete auch eine wirtschaftliche Herausforderung. Lange Zeit stand der Spielbetrieb dabei „auf Messers Schneide“. Die Ausgangslage wurde transparent bewertet, Risiken minimiert und damit die Voraussetzungen für einen geordneten Neustart geschaffen.

Entscheidend war zudem, dass sich ein Team fand, „das richtig Lust hat, mitzuhelfen“ und Verantwortung zu übernehmen. Die Passau Black Hawks können mit freien Rücken und weitestgehend unbelastet in die kommende Saison starten – auch dank der Unterstützung von Sponsoren, Gläubigern, Fans und Spielern. Mehrere Partner aus der vergangenen Saison haben zudem signalisiert, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen.

Ein besonderer Dank gilt den Fans und Zuschauern: In den vergangenen Wochen entstand durch die GoFundMe-Kampagne, ein Dartturnier sowie eine Trikotversteigerung nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch eine spürbare Aufbruchstimmung. Rund um das „Retter-Team“ entwickelte sich eine außergewöhnliche Euphorie, die den Standort Passau in dieser Phase maßgeblich getragen hat.

Jetzt drücken die Passau Black Hawks die Reset-Taste: mit klaren Strukturen und dem Anspruch, den Club und die Organisation neu aufzustellen. Dabei soll „junge, frische Power“ vorangehen – und es bleibt kein Stein auf dem anderen, um Prozesse, Zuständigkeiten und Kommunikation nachhaltig zu verbessern.

Mittelfristig ist das Ziel, die Organisation auf eine breitere Basis mit mehreren Gesellschaftern zu stellen. Aktuell haben bereits vier neue Gesellschafter ihre Zusage gegeben. Auch im Vereinsumfeld hat sich in den Gesprächen deutlich herauskristallisiert: Passau will professionelles Eishockey – und die Oberliga ist dafür der sportliche Rahmen. „Wir sind fest davon überzeugt mit der neuen Struktur eine stabile Zukunft für den Eishockeystandort Passau zu gewährleisten“, so die Verantwortlichen. -czo