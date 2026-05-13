Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Starkes Signal aus Passau: Black Hawks sichern Oberliga-Zukunft!
! +EHF Passau Black Hawks

Starkes Signal aus Passau: Black Hawks sichern Oberliga-Zukunft!

13. Mai 20262 Mins read59
Share
Share

Passau. (PM Black Hawks) Manchmal entscheidet sich in wenigen Wochen, ob ein ganzer Standort weiterlebt.

In Passau hat das Eishockey genau diesen Moment erlebt – und ihn gemeinsam mit Fans, Partnern und einem neuen Team an Verantwortlichen gedreht. Die Passau Black Hawks werden auch in der kommenden Saison in der Eishockey-Oberliga an den Start gehen. Nach Wochen intensiver Aufarbeitung, zahlreichen Gesprächen, vielen nächtlichen Sitzungen und umfassenden organisatorischen sowie wirtschaftlichen Maßnahmen ist der Fortbestand des Spielbetriebs gesichert. „Wir haben die abgelaufene Saison bis ins kleinste Detail analysiert. Insbesondere im Management, vor allem im Ausgabenbereich und im Controlling, wurden Abläufe und Entscheidungen kritisch überprüft. Diese wurden in den vergangenen Wochen konsequent aufgearbeitet“, erklären die Verantwortlichen der Passau Black Hawks. In teils sehr ausführlichen Gesprächen wurden Abläufe analysiert, Entscheidungen nachvollzogen und konkrete Schritte für eine stabile Zukunft definiert.

Die sportlich beste Saison in der Geschichte des Clubs bedeutete auch eine wirtschaftliche Herausforderung. Lange Zeit stand der Spielbetrieb dabei „auf Messers Schneide“. Die Ausgangslage wurde transparent bewertet, Risiken minimiert und damit die Voraussetzungen für einen geordneten Neustart geschaffen.

Entscheidend war zudem, dass sich ein Team fand, „das richtig Lust hat, mitzuhelfen“ und Verantwortung zu übernehmen. Die Passau Black Hawks können mit freien Rücken und weitestgehend unbelastet in die kommende Saison starten – auch dank der Unterstützung von Sponsoren, Gläubigern, Fans und Spielern. Mehrere Partner aus der vergangenen Saison haben zudem signalisiert, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen.

Ein besonderer Dank gilt den Fans und Zuschauern: In den vergangenen Wochen entstand durch die GoFundMe-Kampagne, ein Dartturnier sowie eine Trikotversteigerung nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch eine spürbare Aufbruchstimmung. Rund um das „Retter-Team“ entwickelte sich eine außergewöhnliche Euphorie, die den Standort Passau in dieser Phase maßgeblich getragen hat.

Jetzt drücken die Passau Black Hawks die Reset-Taste: mit klaren Strukturen und dem Anspruch, den Club und die Organisation neu aufzustellen. Dabei soll „junge, frische Power“ vorangehen – und es bleibt kein Stein auf dem anderen, um Prozesse, Zuständigkeiten und Kommunikation nachhaltig zu verbessern.

Mittelfristig ist das Ziel, die Organisation auf eine breitere Basis mit mehreren Gesellschaftern zu stellen. Aktuell haben bereits vier neue Gesellschafter ihre Zusage gegeben. Auch im Vereinsumfeld hat sich in den Gesprächen deutlich herauskristallisiert: Passau will professionelles Eishockey – und die Oberliga ist dafür der sportliche Rahmen. „Wir sind fest davon überzeugt mit der neuen Struktur eine stabile Zukunft für den Eishockeystandort Passau zu gewährleisten“, so die Verantwortlichen. -czo

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
204
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Talent Levi Holzhausen wechselt vom KEV zum rheinischen Rivalen nach Düsseldorf

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +Kölner HaieTransfer-News

„Gute Gespräche mit den Verantwortlichen“ – Haie verpflichten Tim Fleischer

Köln. (PM Haie) Zweiter Neuzugang für die Kölner Haie. Von den Straubing...

By13. Mai 2026
! +DEB-TeamHintergrund / Interviews

„Die Deutschen sind besser als sie denken! Sie glauben nur selbst nicht immer daran“: Mo Müller über WM-Hoffnungen und -Sorgen – Fortsetzung eigener Karriere? „Werde zeitnah eine Entscheidung treffen“

Bonn. (PM MagentaSport) Der Countdown zur Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz läuft! Vier...

By12. Mai 2026
! +DEB

Korbinian Holzer wird Berater des DEB und übernimmt Rolle als Teamchef der U20-Nationalmannschaft

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) verstärkt seinen Beraterstab: Korbinian...

By11. Mai 2026
! +Dresdner EislöwenSchwenninger Wild WingsTransfer-News

Nach sechs erfolgreichen Jahren: Die Spinks verlassen Schwenningen und wechseln zu diesem Klub

Schwenningen. (SERC /EM / Eislöwen) Die Spink-Zwillinge Tylor und Tyson (33) gelten...

By11. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten