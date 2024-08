Starkes Oberligatalent fÃ¼r die Riverkings â€“ Spielplan der Vorrunde verÃ¶ffentlicht

Landsberg. (PM HCL) Mit Louis Postel können die Riverkings einen weiteren jungen und sehr ambitionierten Neuzugang verpflichten. Der 20-jährige Stürmer wechselt aus der Oberliga...

Landsberg. (PM HCL) Mit Louis Postel können die Riverkings einen weiteren jungen und sehr ambitionierten Neuzugang verpflichten.

Der 20-jährige Stürmer wechselt aus der Oberliga Nord von den Leipzig Icefighters an den Lech. Postel stammt aus dem Nachwuchs des EC Peiting und wurde dort bereits vor drei Jahren in der Oberliga eingesetzt. In 100 Spielen in der Oberliga für Peiting und Leipzig konnte er für einen jungen Stürmer starke 29 Punkte erzielen.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns sehr, dass sich Louis Postel trotz anderer Angebote aus der Oberliga für uns entschieden hat. Wir glauben, dass Louis sehr gut in unsere Mannschaft passt. Er ist schnell und hat bereits bewiesen, dass er auch punkten kann. Wir freuen uns, Louis in unseren Reihen spielen zu sehen!“

Trainer Martin Hoffmann: „Louis hat trotz seiner jungen Jahre schon einige Oberliga-Erfahrung. Er soll bei uns eine wichtige Rolle im Sturm übernehmen. Wir möchten ihm helfen, hier in einer anderen Rolle als in der Oberliga wichtige und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.“

Louis Postel: „Ich hab mich für Landsberg entscheiden, weil ich mit Vizepräsident und Trainer von Beginn an gute Gespräche hatte.

Ich bin überzeugt davon, dass wir als Team eine sehr gute Rolle in der Liga spielen werden und ich werde meinen Teil dazu beitragen. Landsberg als Standort begleitet mich seit meinen ersten Jahren im Eishockey. Es waren immer hart umkämpfte Spiele von Jugend bis Oberliga, deshalb freue ich mich in dieser Saison die Landsberger Fans im Rücken zu haben.“

Inzwischen ist auch der Spielplan für die Bayernliga Hauptrunde veröffentlicht. Die Riverkings starten am 13.10. mit einem Auswärtsspiel in Waldkraiburg, bevor am 18.10. der TEV Miesbach zum ersten Heimspiel in Landsberg antritt. Weitere Highlights sind sicher das Heimspiel gegen Peißenberg am 3.1.25 und das Heimspiel gegen Kempten am 27.10.24. Nachdem Ende Januar die Hauptrunde beendet ist, spielen die Plätze 7-10 die letzten beiden Playoff-Teilnehmer aus. Im Anschluss beginnen die Playoffs bzw. wird der Absteiger ausgespielt.

Alle Spiele der Riverkings in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft

13.10.24 17:15 EHCWaldkraiburg „Die Löwen“ HC Landsberg Riverkings

18.10.24 20:00 HC Landsberg Riverkings TEV Miesbach

20.10.24 17:30 EHC Klostersee HC Landsberg Riverkings

25.10.24 20:00 EV Dingolfing Isarrats HC Landsberg Riverkings

27.10.24 18:00 HC Landsberg Riverkings ESC Kempten

01.11.24 17:00 HC Landsberg Riverkings EHC Königsbrunn

03.11.24 18:00 ERV Schweinfurt HC Landsberg Riverkings

08.11.24 20:00 TSV Peißenberg HC Landsberg Riverkings

10.11.24 18:00 HC Landsberg Riverkings EA im TSV Schongau 1863

15.11.24 20:00 HC Landsberg Riverkings VfE Ulm / Neu-Ulm

17.11.24 18:30 ERSC Amberg HC Landsberg Riverkings

22.11.24 20:00 HC Landsberg Riverkings ESV Buchloe

24.11.24 17:30 EC Pfaffenhofen HC Landsberg Riverkings

29.11.24 20:00 TSV Erding 1862 HC Landsberg Riverkings

01.12.24 18:00 HC Landsberg Riverkings ESC River Rats Geretsried

08.12.24 18:00 HC Landsberg Riverkings EHC Waldkraiburg „Die Löwen“

13.12.24 20:00 TEV Miesbach HC Landsberg Riverkings

15.12.24 18:00 HC Landsberg Riverkings EHC Klostersee

20.12.24 20:00 HC Landsberg Riverkings EV Dingolfing Isarrats

22.12.24 17:30 ESC Kempten HC Landsberg Riverkings

27.12.24 20:00 EHC Königsbrunn HC Landsberg Riverkings

29.12.24 18:00 HC Landsberg Riverkings ERV Schweinfurt

03.01.25 20:00 HC Landsberg Riverkings TSV Peißenberg

05.01.25 17:30 EA im TSV Schongau 1863 HC Landsberg Riverkings

10.01.25 20:00 VfE Ulm / Neu-Ulm HC Landsberg Riverkings

12.01.25 18:00 HC Landsberg Riverkings ERSC Amberg

17.01.25 20:00 ESV Buchloe HC Landsberg Riverkings

19.01.25 18:00 HC Landsberg Riverkings EC Pfaffenhofen

24.01.25 20:00 HC Landsberg Riverkings TSV Erding 1862

26.01.25 17:30 ESC River Rats Geretsried HC Landsberg Riverkings