Starkes Finish! Iserlohn Roosters gewinnen auch ohne Fischbuch und Wood gegen die Augsburger Panther

Iserlohn. (MK) Seit der 5:2 Niederlage am Freitag in Berlin ist die „Raumtemperatur“ bei den Iserlohn Roosters wieder merklich abgekühlt.

Realistisch sind die ohnehin nur noch schwer umsetzbaren Playoff-Träume so gut wie geplatzt und es geht „nur“ noch um die bestmögliche Platzierung im tabellarischen Niemandsland, da der Klassenerhalt auch schon feststeht.

Dennoch galt es für die Roosters auch am Sonntag im Heimspiel gegen Augsburg mit entsprechendem Mindset die bestmögliche Leistung abzurufen, um dem ungebrochenen Run der heimischen Fans gerecht zu werden. 4967 Zuschauer sorgten für ein ausverkauftes Haus und eine prächtige Kulisse. In der Schlussphase des Spiels trafen „Ersatzkapitän“ Ugbekile und Thomas zu einem am Ende auch verdienten 4:2 Heimsieg. Die Raumtemperatur steigt damit wieder ein klein wenig an. Aber der Reihe nach.

Beide Teams nicht in voller Besetzung

Ohne den noch gesperrten Kapitän Fischbuch, sowie ohne Wood und Alberg starteten die Roosters ins Spiel. Bei den Panthern musste Anthony Louis angeschlagen passen. Joe Cramarossa war überzählig.

Elias verpasst Führung, aber Busdeker trifft für den AEV

Die erste Großchance in der temporeichen Anfangsphase hatten die Panther durch Elias, der mit einem Alleingang (4.) frei vor Iserlohns Torwart Hane scheiterte. Camara (6.) und Erkamps (8.) hatten die ersten Iserlohner Torgelegenheiten, Pilu kassierte zur Mitte des Drittels die erste Augsburger Strafe, die aber nahezu wirkungslos aus Iserlohner Sicht verpuffte. Radionovs hoher Stock gegen Wohlgemuth bescherte den Gästen ihr erstes Überzahlspiel. Nach nur 34 Sekunden Powerplay ließ Busdeker den Puck zum 0:1 aus dem Slot schießend im Iserlohner Tor zappeln. Mit der knappen, aber keineswegs unverdienten Führung für die Panther ging es dann auch in die erste Pause.

Boland und Salsten sorgen für die Iserlohner Führung

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren den besseren Start. Boland wurde im linken Bullykreis mustergültig bedient und traf zum 1:1 Ausgleich ins lange Eck. Thomas (27.), Napravnik und Jentzsch (beide 29.) hatten bereits die Iserlohner Führung auf dem Schläger, scheiterten aber noch. Treffsicherer war dann Salsten in der 34. Minute, der Ugbekiles Zuspiel direkt ins Tor beförderte. Iserlohn blieb am Drücker. Napravnik (38.) verpasste noch vor der zweiten Pause den dritten Roosters-Treffer. Augsburg agierte im zweiten Drittel insgesamt zu passiv für ein Team, das noch unbedingt in die Playoffs will.

Starke Schlussphase der Roosters

Mit 84 Sekunden Reststrafe gegen Wohlgemuth (Spielverzögerung) ging es für die Fuggerstädter in den Schlussabschnitt. Iserlohn konnte den Vorteil aber nicht nutzen. In der Folgezeit agierten beide Teams wieder mehr auf Augenhöhe. Huss´ Foul gegen den wieselflinken Mayhew (46.) bescherte den Panthern ihr zweites Powerplay. Trotz Chancen von Busdeker und Grenier hielten Hane & Co dieses Mal aber dicht. Glück auf der Gegenseite für AEV Schlussmann Garteig, dass Cornel (48.) nur den Pfosten traf. Einen katastrophalen Aufbaupass der Gäste konnte erneut Cornel (50.) nicht nutzen. Augsburgs Kunyk scheiterte nur einen Moment später an der Kelle von IEC-Goalie Hane. Augsburgs Ausgleich war dann ein Treffer in Millimeterarbeit. Aus spitzestem Winkel schoss Henriquez Hane an und fand exakt die Minilücke zum 2:2 Ausgleich. Was für ein „krummes Ding“, bei dem man Hane eigentlich kaum einen Vorwurf machen kann, denn die Torwartecke war fast dicht. Aber eben auch nur fast. Iserlohns Antwort kam in der 55. Minute durch Ugbekile, der vor dem Kasten von Garteig am energischsten nachsetzte und traf. Panthercoach Peters zog Goalie Garteig 102 Sekunden vor Spielende für den sechsten Feldspieler. Busdeker verpasste unter anderem in der hektischen Schlussphase den Ausgleich. Neun Sekunden vor dem Ende traf Thomas dann aber zum 4:2 ins verwaiste Tor der Gäste.

Tabelle

Durch den gleichzeitigen Sieg der Löwen Frankfurt befinden sich die Iserlohner im tabellarischen Sandwich. Vier Punkte Rückstand auf den Elften Augsburg und fünf Punkte auf den übernächsten Gegner Frankfurt auf Rang 13.

Augsburg hat es durch die Niederlage verpasst bis auf drei Punkte an Platz zehn heranzurücken.

Ausblick

Bereits am kommenden Mittwoch steht für beide Teams das nächste Spiel an. Iserlohn empfängt Red Bull München, die Panther sind beim Spitzenreiter in Köln gefordert. Die Fuggerstädter werden erst gar nicht nach Hause fahren. Sie übernachten in Iserlohn und fahren dann weiter nach Düsseldorf, wo man sich auf das Gastspiel in Köln vorbereiten wird.

Iserlohn Roosters – Augsburger Panther 4:2

Tore: 0:1 (16:42) Busdeker (Grenier) 5-4PP, 1:1 (23:27) Boland (Borzecki/Norell), 2:1 (33:52) Salsten (Ugbekile), 2:2 (52:55) Henriquez (Bast), 3:2 (54:18) Ugbekile (Napravnik/Salsten), 4:2 (59:51) Thomas (Boland/Neumann) ENG

Strafen: 4 – 4

Schüsse aufs Tor: 24 – 24

Schüsse insgesamt: 33 – 40

Schiedsrichter: Ansons, Gofman (Jürgens, Priebsch)

Zuschauer: 4.967

Iserlohn: Hane– Ugbekile, Norell; Niehus, Erkamps; Lassen, Huß; Radionovs – Boland, Eisenmenger, Thomas; Camara, Cornel, Törnqvist; Napravnik, Salsten, Jentzsch; Geiger, Neumann, Borzecki

Augsburg: Garteig – Button, Schemitsch; Mayhew, Bowey; Farrance, Renner; – Elias, Wohlgemuth, Blank; Grenier, Kunyk, Busdeker; Bast, Damiani, Hanke; Trevelyan, Henriquez, Pilu

Iserlohn Roosters – Augsburger Panther (01.03.2026)

