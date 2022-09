Starkes Comeback von Matchwinner Lean Bergmann! Roosters wandeln einen 1:3 RÃ¼ckstand in einen Sieg um

Iserlohn. (MK) Die anvisierte Standortbestimmung der Iserlohn Roosters gegen Bremerhaven darf am Ende als gelungen bewertet werden. Mit 4:3 gewannen die Gastgeber nach nur...

Iserlohn. (MK) Die anvisierte Standortbestimmung der Iserlohn Roosters gegen Bremerhaven darf am Ende als gelungen bewertet werden.

Mit 4:3 gewannen die Gastgeber nach nur fünf Sekunden in der Overtime durch den Siegtreffer von „Comebacker“ Lean Bergmann.

Zu Beginn lief alles nach Plan. Ziegler brachte die Blau-Weißen schon nach 2:32 Minuten in Führung. Das Team von Headcoach Kurt Kleinendorst war im ersten Abschnitt deutlich spritziger und spielfreudiger als die Norddeutschen. Und wenn es mal brenzlig wurde, dann war auf Keeper Weitzmann Verlass.

Allerdings geriet der Motor der Sauerländer im Mitteldrittel doch gehörig ins Stottern. Bremerhaven setzet die Roosters deutlich früher unter Druck. Geschwindigkeit und die Zuordnung in der Abwehr waren urplötzlich die Großbaustellen im Iserlohner Spiel. Bremerhaven deckte die Schwächen der Gastgeber gnadenlos auf. Kinder (26.), McKenzie (37.) und Lutz 24 Sekunden vor der Pause drehten den Rückstand in eine 3:1 Führung für das Team von Trainer Thomas Popiesch.

Aufgeben war für Iserlohn im letzten Drittel keine Option. Ganz allmählich arbeiteten sich Bailey, O´Connor & Co zurück ins Spiel. Eine Strafe gegen Bender konnte Bremerhaven nicht nutzen und praktisch zur Mitte des Schlussdrittels vollendete Alanov sein Break gekonnt zum 2:3 Anschlusstreffer. Es war das erhoffte Signal für das Iserlohner Team. Nur knapp zweieinhalb Minuten später jubelten die Zuschauer erneut. Broda schaffte auf Zuspiel von Streu den umjubelten Ausgleich. Mit dem 3:3 Unentschieden ging es in die Overtime.

Den Siegtreffer dürften einige Zuschauer verpasst haben, weil sie noch am Getränkestand oder auf der Toilette waren. Bailey gewann das Eröffnungsbully, legte links auf Bergmann ab, der unwiderstehlich bis vor das Tor von Fischtowns Goalie Franzreb zog und diesem auch keine Chance ließ. Siegtreffer nach nur fünf Sekunden! Und was für ein Comeback damit für Lean Bergmann. Der hatte aufgrund einer Herzmuskelentzündung sechs Monate lang kein einziges Pflichtspiel bestreiten können und feierte nun ein nicht nur aufgrund des Siegtreffers starkes Comeback.

Nach dem Spiel gestand er, dass er aufgrund des noch aufzuholenden Konditionsrückstandes recht „kaputt“ gewesen sei und sich gewundert habe, dass er direkt in der Overtime starten durfte. Am Ende darf man dem Iserlohner Trainerteam ein gutes Händchen und Bergmann einen starken Eishockey-Instinkt attestieren. Positiv machten aber auch due jungen Wilden im Team wie Ugbekile, Rausch, Broda, Proske, Streu und Rutkowski auf sich aufmerksam.

Den Zuschauern hatte der Auftritt gefallen. Sie feierten die Mannschaft und Matchwinner Lean Bergmann, wenngleich sie alle wissen, dass der „verlorene Sohn“ vorerst als Leihspieler nur bis Ende Dezember ein „Zeitarbeiter“ im Roosters Team ist.

Das Spiel gegen Bremerhaven war das einzige Testspiel vor heimischer Kulisse für die Roosters. 3939 Tickets wurden offiziell inclusive Dauerkartenbonus abgesetzt. Anwesend waren sichtlich etwas weniger Zuschauer. Die Generalprobe für das Kleinendorst-Team folgt am kommenden Freitag in Düsseldorf. Einen Tag später feiern Fans und Team im Hemeraner Sauerlandpark Saisoneröffnung.

Das sagen Lean Bergmann und Trainer Kurt Kleinendorst zum Match









Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Fischtown Pinguins Bremerhaven © Sportfoto-Sale (JB)