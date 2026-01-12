Starkes Ausrufezeichen der U20 â€“ Starbulls-Nachwuchs sammelt wichtige Erfahrungen

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim.

Besonders die U20 sorgte mit einem starken Auftritt gegen den TabellenfÃ¼hrer fÃ¼r Aufsehen, wÃ¤hrend die weiteren Teams wertvolle Erfahrungen sammelten und wichtige Entwicklungsschritte machten.

U20: Sieg beim TabellenfÃ¼hrer und Punktgewinn

Die U20 traf am Wochenende auswÃ¤rts auf den TabellenfÃ¼hrer aus Bietigheim und zeigte dabei eine beeindruckende Leistung.

Am Samstag gelang den Starbulls ein Ã¼berzeugender 2:0-AuswÃ¤rtssieg, bei dem die Mannschaft defensiv Ã¤uÃŸerst stabil stand und ihre Chancen konsequent nutzte.

Auch am Sonntag prÃ¤sentierte sich das Team auf AugenhÃ¶he. Nach regulÃ¤rer Spielzeit und Overtime stand es 1:1, ehe Bietigheim das Spiel erst im PenaltyschieÃŸen fÃ¼r sich entschied. Mit drei Punkten aus zwei Spielen gegen den Spitzenreiter setzte die U20 ein starkes Zeichen.

Die Spiele der Junioren im Detail:

10.01.2026 â€“ SC Bietigheim-Bissingen â€“ Starbulls Rosenheim 0:2 (0:0/0:1/0:1)

Spielverlauf: 26:58 0:1 Wilhelm (Stein), 59:20 0:2 Heinrich (MÃ¼hlfenzl, Stein)

11.01.2026 â€“ SC Bietigheim-Bissingen â€“ Starbulls Rosenheim 2:1 (1:0/0:0/0:1)

Spielverlauf: 12:10 1:0 Golc (Kippes, Tenten), 53:45 1:1 Soucek, 65:00 Feher (PS)

U17: Enges Spiel in Ingolstadt

Die U17 musste sich am Freitagabend auswÃ¤rts mit 3:1 geschlagen geben. Trotz des Ergebnisses zeigte die Mannschaft Ã¼ber weite Strecken eine engagierte Leistung und hielt das Spiel lange offen.

Die Spiele der Jugend im Detail:

09.01.2025 â€“ ERC Ingolstadtâ€“ Starbulls Rosenheim 3:1 (0:1/1:0/2:0)

Spielverlauf: 01:16 0:1 Morelli (Susnik, Kukshausen), 29:52 1:1 Eichmann (Herzen, Sulzbach), 53:12 2:1 Sulzbach (Weidner), 58:30 3:1 (Innerhofer, Eichmann, Sulzbach)

23.11.2025 â€“ Starbulls Rosenheim â€“ ESC Dresden 1:10 (0:3/1:3/0:4)

Spielverlauf: 02:55 0:1 Vosseler (Grimmler, HÃ¶rdler), 05:11 0:2 Fatyka, (Vosseler), 18:49 0:3 Fatyka, 20:29 0:4 Antmann (Fatyka, Antmann), 35:45 0:5 MÃ¼ller (Fatyka, Sonnabend), 44:04 1:7 Klein (Schirmer), 46:27 1:8 Grimmer (HÃ¶rdler), 49:21 1:9 Grimmer (Antmann, Fatyka), 56:15 1:10 Fatyka (Schulz, Antmann)

U15: Schwieriges Derby-Wochenende

FÃ¼r die U15 standen zwei herausfordernde Spiele auf dem Programm. Im Derby gegen Landshut unterlag das Team mit 6:3, ehe es am Sonntag gegen Schwenningen ein schweres Spiel erwischte, das mit 1:10 endete. Die Mannschaft richtet den Blick nun nach vorne und arbeitet weiter intensiv an ihrer Entwicklung.

U13A: Reaktion mit Heimsieg

Die U13A startete am Samstag mit einer 2:7-Niederlage gegen Bad TÃ¶lz ins Wochenende, zeigte jedoch am Sonntag eine starke Reaktion. Mit viel Einsatz und Spielfreude gelang ein verdienter 8:5-Heimsieg gegen Miesbach, der den positiven Trend unterstreicht.

U11C: Erfolgreicher Auftritt in Klostersee

Die U11C konnte ihr AuswÃ¤rtsspiel gegen Klostersee erfolgreich gestalten und feierte einen 20:15-Sieg. Mit viel Begeisterung, Teamgeist und Spielfreude belohnten sich die jungen Starbulls fÃ¼r ihren Einsatz.

Ein Wochenende mit starken Momenten, wichtigen Lernprozessen und einem echten Ausrufezeichen der U20 beim TabellenfÃ¼hrer â€“ der Starbulls-Nachwuchs bleibt engagiert, geschlossen und auf dem richtigen Weg.

