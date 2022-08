Starker Transfer fÃ¼r die EGDL

Limburg. (PM EG DL) Die EG Diez-Limburg kann erneut einen großartigen Spieler verpflichten und sticht gleich mehrere DEL2 und Oberliga Vereine aus. Fedor Kolupaylo...

Limburg. (PM EG DL) Die EG Diez-Limburg kann erneut einen großartigen Spieler verpflichten und sticht gleich mehrere DEL2 und Oberliga Vereine aus.

Fedor Kolupaylo geht ab sofort für die Rockets auf Punktejagd.

Dieser Name wird einigen Zuschauern sicher ein Begriff sein. Bayreuth (OL Süd, DEL2), Zvezda Chekhov (VHL), Fishtown Pinguins (DEL), Eispiraten Crimmitschau (DEL2), Hannover Scorpions (OL Nord) und zuletzt in der Regionalliga Nord bei den Harzer Falken Braunlage, viel Erfahrung mit seinen gerade mal 26 Jahren.

Warum zuletzt „nur“ in Liga 4. ist schnell erklärt. Kolupaylo hierzu: „Meine Eltern sind für ein Jahr ins Ausland, ich musste in dieser Zeit die Führung ihres Hotels übernehmen. Daher war ein Engagement bei Braunlage genau das richtige. So konnte ich weiter Eishockey spielen und zugleich das Hotel leiten. Die bevorstehende Saison muss ich diesen Job nicht mehr ausführen, so konnte ich anderen Anfragen nachgehen.

Ich hatte bereits einige Interessenten aus der DEL2 und Oberliga. Letztlich habe ich mich für die EGDL entschieden, da ich zum einen Andrej Teljukin aus Bremerhavener Zeiten kenne und sehr schätze, zum anderen auch der gute Ruf von Arno Lörsch, welcher bis nach Braunlage reichte.“

So gab Fedor Kolupaylo seine mündliche Zusage, zu der er auch stand, obwohl andere Vereine ihre Angebote massiv erhöhten, was seinen großartigen Charakter widerspiegelt.

„Ich möchte bei den Rockets eine Führungsrolle auf dem Eis übernehmen. Ich bin gut vorbereitet, trainiere regelmäßig, bin nicht verletzt, stehe den ganzen Sommer auf dem Eis, da ich unter anderem auch den Nachwuchs der Falken trainiere. Ich möchte so gut wie möglich für die kommende Saison vorbereitet sein. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, die Playoffs zu erreichen. Außerdem will ich auch den Nachwuchs in Diez-Limburg bei seiner weiteren Entwicklung helfen und nach vorne bringen“, definiert der 26-jährige Deutsch-Russe seine Ziele.

Trainer Andrej Teljukin ist mit der Neuverpflichtung sehr zufrieden und sagt: „Fedor kenne ich bereits aus Bremerhaven und habe letzte Saison in der Regionalliga Nord gegen ihn gespielt. Er ist talentiert und absolut fit. Aktuell steht der den kompletten Sommer fast jeden Tag auf dem Eis, somit ist er sehr gut vorbereitet. Auch sein gekonnter Umgang mit jungen Spielern ist hervorragend und gerade in unserem Team von Vorteil. Die jungen Spieler werden viel von ihm lernen können. Ich freue mich, dass wir ihn von den Rockets überzeugen konnten.“

Kolupaylo ist eines der letzten Puzzleteile der Kaderplanung der EG Diez-Limburg.