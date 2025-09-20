Starker Saisonauftakt für die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat zum Start der Oberliga Nord-Saison die Rostock Piranhas mit 3:0 (0:0/3:0/0:0) besiegt und somit einen Auftakt nach Maß hingelegt.

Die Ice Dragons überzeugten dabei durch eine starke Mannschaftsleistung und fuhren die ersten drei Punkte ein.

Die Zuschauer sahen in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zunächst eine ausgeglichene Begegnung mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Doch sowohl Sebastian Albrecht im Tor der Rostocker wie auch HEV-Goalie Jakub Urbisch parierten im ersten Drittel alle Schüsse.

Im zweiten Spielabschnitt war es dann Jegors Kalnins, der in der 24. Minute den Torreigen eröffnete. Mit viel Tempo setzte sich Herfords Nummer 26 auf der rechten Seite durch und netzte zum 1:0 für die Gastgeber ein. Es folgten die Minuten des Herforder Überzahlspiels und von Ryley Lindgren. In der 32. Minute setzte Jackson Pierson seinen Sturmpartner Lindgren im Powerplay glänzend in Szene und der letztjährige Topscorer der Herforder, schloss aus kurzer Entfernung zum 2:0 ab. Rund drei Minute später war es erneut Ryley Lindgren, der für die Vorentscheidung sorgte. Beim 3:0 behielt der HEV-Stürmer die Übersicht und schoss Torhüter Sebastian Albrecht von hinten an und beförderte so im „5 auf 4“ den Puck über die Linie.

Im Schlussabschnitt versuchte Rostock noch einmal den Druck zu erhöhen. Die Herforder Defensive verteidigte jedoch die gefährliche Zone vor dem eigenen Tor und hatte zudem mit Jakub Urbisch einen ganz sicheren Rückhalt, der bis zur Schlusssirene die Null halten sollte.

„Wir haben heute einen sehr erwachsenen Auftritt mit einer geschlossene Mannschaftsleistung hingelegt. Der Shutout von Jakub gleich zu Saisonbeginn freut mich. Er hat sich für seine starke Leistung belohnt, wobei das auch immer ein Verdienst der gesamten Mannschaft ist. Wir werden das nun wie in der vergangenen Saison machen und weiter von Spiel zu Spiel denken. Nach dem Sieg dürfen wir mit breiter Brust am Sonntag zu den Hannover Scorpions fahren und natürlich versuchen wir dort zu bestehen, um etwas mitzunehmen, auch wenn wir wissen, dass wir gegen ein ganz starkes Team spielen“, so Chefcoach Henry Thom nach dem Sieg.

Am Sonntag spielen die Ice Dragons ab 19.00 Uhr bei den Scorpions, die Begegnung wird live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

1:0 23:52 Jegors Kalnins (Philip Woltmann / Sebastian Moberg)

2:0 31:09 Ryley Lindgren (Jackson Pierson / Jannis Kälble) PP1

3:0 33:55 Ryley Lindgren (David Makuzki / Jannis Kälble) PP1

Strafen:

Herford 8 Minuten

Rostock 10 Minuten

Zuschauer: 602

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!