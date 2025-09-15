Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
TSV Erdings Gladiators Starker Erdinger Auftritt gegen Landshut – Generalprobe gegen Peiting misslingt
TSV Erdings Gladiators

Starker Erdinger Auftritt gegen Landshut – Generalprobe gegen Peiting misslingt

15. September 2025
Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben ihre Vorbereitung mit zwei intensiven Tests beendet.

Gegen den DEL2-Topclub EV Landshut zeigten die Gladiators eine leidenschaftliche Leistung und begeisterten die Fans trotz einer 4:6-Niederlage. Zwei Tage später folgte ein 2:3 gegen den EC Peiting, bei dem Erding nicht an die starke Vorstellung vom Freitag anknüpfen konnte. Jetzt gilt der volle Fokus dem Saisonstart: Am Donnerstag, 18. September, geht es auswärts nach Memmingen, das erste Heimspiel steigt am Sonntag, 22. September, um 18 Uhr gegen den Höchstadter EC.

Über 2.100 Zuschauer sorgten am Freitagabend in der Stadtwerke Erding Arena für eine großartige Stimmung – und sie bekamen ein abwechslungsreiches Derby zu sehen. Die Gladiators zeigten gegen den DEL2-Vertreter EV Landshut eine tadellose Leistung, hielten über 60 Minuten dagegen und kämpften sich mit viel Leidenschaft immer wieder zurück ins Spiel.

Am Ende setzte sich der Favorit mit 6:4 durch, doch die Fans konnten stolz auf ihre Mannschaft sein: Tore von Cheyne Matheson, Jesse Kauhanen, Paul Pfenninger und Markus Eberhardt unterstrichen die starke Vorstellung unserer Jungs.

Am Sonntag folgte das letzte Vorbereitungsspiel gegen den EC Peiting. Vor 420 Zuschauern konnten die Gladiators allerdings nicht an die Leistung vom Freitag anknüpfen. Peiting agierte abgeklärter, nutzte seine Chancen konsequent und ging durch Treffer von Heger, Holzmann und MacKinnon mit 3:1 in Führung. Für Erding traf zunächst Cheyne Matheson in der 22. Minute auf Zuspiel von Philipp Michl und Grady Hobbs, ehe kurz vor Schluss Markus Eberhardt im doppelten Überzahlspiel den 2:3-Anschluss markierte. Mehr war an diesem Abend jedoch nicht drin, die Niederlage war verdient. Gleichzeitig gilt im Sport die alte Weisheit: Eine missglückte Generalprobe ist oft ein gutes Omen für den Auftakt.

Nun richtet sich der volle Fokus auf die Oberliga Süd. Zum Saisonstart reisen die Gladiators am Donnerstag, 18. September, zum ECDC Memmingen. Das erste Heimspiel in der dritten Liga steigt dann am Sonntag, 22. September, um 18 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena gegen den Höchstadter EC. Die Gladiators gehen als Aufsteiger mit großem Ehrgeiz in die neue Saison und wollen sich von Beginn an als ernstzunehmender Gegner präsentieren.

