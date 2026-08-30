Starker Endspurt: Zeller Eisbären bezwingen die Haie

Zell am See. (PM EKZ) Zweites Vorbereitungsspiel, zweiter Sieg – und zwar erneut gegen einen Erstligisten.

Nach Villach schlagen die Zeller auch den HC Innsbruck. In dem unterhaltsamen Spiel, schwingt das Momentum mehrmals hin und her, im Penaltyschießen sichern sich aber die Eisbären den Heimsieg.

Erneut legen die Eisbären los wie die Feuerwehr und gehen von Minute eins an hohes Tempo, zeigen sich sehr präsent in den Zweikämpfen. Innsbruck braucht eine Weile, erarbeitet sich mit Fortdauer der Partie aber mehr Spielanteile. Alexander Lahoda bringt die Zeller mit einem schönen Treffer 1:0 in Führung, die Haie gleichen aber noch aus. Nach dem ersten Drittel steht es leistungsgerecht 1:1.

Auch im zweiten Abschnitt gibt es für die 700 Zuseher ein sehr attraktives Testspiel mit vielen Toren zu bewundern. Der EKZ geht durch ein Powerplaytor von Jacob Pfeffer mit 2:1 in Führung und kann kurz darauf sogar auf 3:1 (Tomazevic) erhöhen. Dann sind die Haie aktiver und verkürzen durch Rappold auf 2:3. Der Ausgleich der Gäste ist dann ärgerlich, denn die Eisbären agieren beim 3:3 eigentlich in Überzahl. Nichtsdestotrotz ist auch heute Zell am See voll auf Augenhöhe mit dem Erstligisten.

Im letzten Spielabschnitt startet Innsbruck enorm stark und erzielt zwei schnelle Tore zum 5:3. Doch die Zeller sammeln sich nochmal und schlagen zurück – zwei Jezovsek Tore sorgen für das 5:5 – dieses packende Match geht also in die Verlängerung. Dort hat Tomazevic die größte Möglichkeit auf die Entscheidung, Brandner pariert aber für die Tiroler.

Im Penaltyschießen sichern sich die Eisbären den Heimsieg – Predan verwandelt den entscheidenden Versuch. Damit gewinnt der EKZ auch den zweiten Test der Vorbereitung und schlägt erneut einen Erstligisten.

Mannschaftskapitän Max Wilfan: „Es war nicht ganz so nach Plan, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben dort und da ein paar Fehler gemacht, aber im Großen und Ganzen haben wir es dann gut ausgebügelt. Erfreulich war, dass wir einen Rückstand eingeholt haben, das war ein richtig cooler Team-Effort. Am Schluss dann noch gewonnen, ich glaube darauf können wir aufbauen. Es gilt jetzt aus den Fehlern zu lernen, für die nächsten Spiele, bzw. damit wir beim Meisterschaftsstart gut drauf sind.“

ALPS HOCKEY LEAGUE | Preseason | SAISON 2026/2027 | Spiel 2

EK Zeller Eisbären vs. HC Innsbruck 6:5 n.P. (1:1/2:2/1:1/0:0/1:0)

Sa, 29.08.2026 | 19:30 Uhr, KE KELIT Arena Zell am See

Torfolge:

1:0 | 12.| LAHODA Alexander (EQ)

1:1 | 14.| OWRE Steven (EQ)

2:1 | 24.| PFEFFER Jacob (PP1)

3:1 | 25.| TOMAZEVIC Blaz (EQ)

3:2 | 32.| RAPPOLD Kilian (EQ)

3:3 | 38.| DAVIES Brett (SH1)

3:4 | 41.| BENKER Sebastian (EQ)

3:5 | 46.| BENKER Sebastian (EQ)

4:5 | 51.| JEZOVSEK Zan (EQ)

5:5 | 56.| JEZOVSEK Zan (EQ)

6:5 | 65.| PREDAN Aljaz (PS)

ZS: 701

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