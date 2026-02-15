Starker Danny aus den Birken sichert Heimsieg der Krefeld Pinguine gegen Landshut

Krefeld (RS). Nach dem Derbysieg in Düsseldorf empfingen die Krefeld Pinguine zum Karnevalsheimspiel den EV Landshut an der Westparkstraße.

Die Gäste waren mit einem 1:0-Erfolg in Weiden angereist, dem ersten Spiel der Saison ohne Gegentor. In der Tabelle liegt Landshut fünf Punkte hinter Rang sechs, der die direkte Playoff-Qualifikation bedeutet, und zehn Zähler vor Platz elf, der in die Playdowns führen würde. In den bisherigen Duellen dieser Saison hatte jeweils die Heimmannschaft gewonnen.

Vor Spielbeginn wurde bekanntgegeben, dass Marcel Müller seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert hat. Zudem absolvierte er sein 250. Spiel im Trikot der Pinguine. Krefeld begann druckvoll. In der zweiten Minute brachte ein Schuss Korus Philipp Dietl in Schwierigkeiten, Alexander Weiß reagierte am schnellsten und staubte zum 1:0 ab. Fünf Minuten später konterte Landshut, doch Danny aus den Birken war an seinem 41. Geburtstag zur Stelle.

Die Hausherren setzten sich immer wieder im gegnerischen Drittel fest. Zach Dybowski verpasste bei einem Gegenstoß knapp, Max Newton traf wenig später die Querlatte. Auf der anderen Seite prüfte Lindberg den Krefelder Schlussmann. Bergman und Kornelli zielten knapp vorbei, ein erstes Überzahlspiel der Pinguine blieb ohne nennenswerte Abschlüsse.

Im zweiten Drittel boten sich den Gästen gute Möglichkeiten. Gooch lief allein auf aus den Birken zu, der Torhüter behielt die Oberhand. Wenig später entschied sich Immo bei einem Zwei-auf-eins-Konter für den Abschluss und scheiterte ebenfalls. Krefeld hatte Pech, als Weiß nur den Pfosten traf, Vandane und Mäkitalo im Nachsetzen an Dietl hängen blieben. Auch Kornelli setzte die Scheibe an den Pfosten, Daniel Bruch traf die Latte. In der 38. Minute schlugen die Pinguine zu. Über Newton kam das Spielgerät zum mitgelaufenen Verteidiger Carl Konze, der Dietl zum 2:0 überwand.

Im Schlussabschnitt blieb Krefeld gefährlich. Santos scheiterte zunächst aus der Halbdistanz, ehe in der 48. Minute das 3:0 fiel. Gogulla brachte den Puck von der blauen Linie vors Tor, wo Santos entscheidend abfälschte. Landshut verkürzte in der 54. Minute. Über Gooch und Immo gelangte die Scheibe zu Koskenkorva, der auf 3:1 stellte. In der Schlussphase nahm Landshut eine Auszeit und ersetzte Dietl durch einen zusätzlichen Feldspieler, als sein Team erstmals in Überzahl agierte. Aus den Birken hielt unter anderem gegen Kornelli den Vorsprung fest.

In der Pressekonferenz waren sich beide Trainer einig, dass Danny aus den Birken mit zahlreichen starken Paraden maßgeblichen Anteil am Heimsieg der Pinguine hatte.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – EV Landshut 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: aus den Birken (Blumenkamp) – Buschmann, Vandane; Köhler, Dybowski; Konze, Korus – Gogulla, Newton,Santos; Müller, Matsumoto, Bruch; Weiß, Zengerle, Mäkitalo; Focks, Payerl, Nijenhuis.

Trainer: Thomas Popiesch.

EV Landshut: Dietl (Kurrer) – Dietz, Has; Bergman, Dersch; Schwarz, Serikow – Mayenschein, Kornelli, Wenzel; Gooch, Koskenkorva, Immo; Stümpel, Lindberg, Gaus; Lindner, Park, Scheibengraber.

Trainer: Uwe Krupp.

Statistik:

Tore: 1:0 (01:31) Weiß (Korus/Zengerle), 2:0 (37:36) Konze (Newton/Müller), 3:0 (47:52) Santos (Newton/Gogulla), 3:1 (53:32) Koskenkorva (Immo/Gooch)

Strafminuten: Krefeld 2, Landshut 4

Schiedsrichter: Cespiva/Klein

Zuschauer: 5.567

