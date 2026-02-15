Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Starker Danny aus den Birken sichert Heimsieg der Krefeld Pinguine gegen Landshut
! +EV LandshutKrefeld Pinguine

Starker Danny aus den Birken sichert Heimsieg der Krefeld Pinguine gegen Landshut

15. Februar 20262 Mins read71
Share
Carl Konze wird von Oliver Stümpel verfolgt - © Niederrhein Foto (SH)
Share

Krefeld (RS). Nach dem Derbysieg in Düsseldorf empfingen die Krefeld Pinguine zum Karnevalsheimspiel den EV Landshut an der Westparkstraße.

Die Gäste waren mit einem 1:0-Erfolg in Weiden angereist, dem ersten Spiel der Saison ohne Gegentor. In der Tabelle liegt Landshut fünf Punkte hinter Rang sechs, der die direkte Playoff-Qualifikation bedeutet, und zehn Zähler vor Platz elf, der in die Playdowns führen würde. In den bisherigen Duellen dieser Saison hatte jeweils die Heimmannschaft gewonnen.

Vor Spielbeginn wurde bekanntgegeben, dass Marcel Müller seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert hat. Zudem absolvierte er sein 250. Spiel im Trikot der Pinguine. Krefeld begann druckvoll. In der zweiten Minute brachte ein Schuss Korus Philipp Dietl in Schwierigkeiten, Alexander Weiß reagierte am schnellsten und staubte zum 1:0 ab. Fünf Minuten später konterte Landshut, doch Danny aus den Birken war an seinem 41. Geburtstag zur Stelle.

Die Hausherren setzten sich immer wieder im gegnerischen Drittel fest. Zach Dybowski verpasste bei einem Gegenstoß knapp, Max Newton traf wenig später die Querlatte. Auf der anderen Seite prüfte Lindberg den Krefelder Schlussmann. Bergman und Kornelli zielten knapp vorbei, ein erstes Überzahlspiel der Pinguine blieb ohne nennenswerte Abschlüsse.

Im zweiten Drittel boten sich den Gästen gute Möglichkeiten. Gooch lief allein auf aus den Birken zu, der Torhüter behielt die Oberhand. Wenig später entschied sich Immo bei einem Zwei-auf-eins-Konter für den Abschluss und scheiterte ebenfalls. Krefeld hatte Pech, als Weiß nur den Pfosten traf, Vandane und Mäkitalo im Nachsetzen an Dietl hängen blieben. Auch Kornelli setzte die Scheibe an den Pfosten, Daniel Bruch traf die Latte. In der 38. Minute schlugen die Pinguine zu. Über Newton kam das Spielgerät zum mitgelaufenen Verteidiger Carl Konze, der Dietl zum 2:0 überwand.

Im Schlussabschnitt blieb Krefeld gefährlich. Santos scheiterte zunächst aus der Halbdistanz, ehe in der 48. Minute das 3:0 fiel. Gogulla brachte den Puck von der blauen Linie vors Tor, wo Santos entscheidend abfälschte. Landshut verkürzte in der 54. Minute. Über Gooch und Immo gelangte die Scheibe zu Koskenkorva, der auf 3:1 stellte. In der Schlussphase nahm Landshut eine Auszeit und ersetzte Dietl durch einen zusätzlichen Feldspieler, als sein Team erstmals in Überzahl agierte. Aus den Birken hielt unter anderem gegen Kornelli den Vorsprung fest.

In der Pressekonferenz waren sich beide Trainer einig, dass Danny aus den Birken mit zahlreichen starken Paraden maßgeblichen Anteil am Heimsieg der Pinguine hatte.

Trainerstimmen zum Spiel


Endergebnis:

Krefeld Pinguine – EV Landshut 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: aus den Birken (Blumenkamp) – Buschmann, Vandane; Köhler, Dybowski; Konze, Korus – Gogulla, Newton,Santos; Müller, Matsumoto, Bruch; Weiß, Zengerle, Mäkitalo; Focks, Payerl, Nijenhuis.

Trainer: Thomas Popiesch.

EV Landshut: Dietl (Kurrer) – Dietz, Has; Bergman, Dersch; Schwarz, Serikow – Mayenschein, Kornelli, Wenzel; Gooch, Koskenkorva, Immo; Stümpel, Lindberg, Gaus; Lindner, Park, Scheibengraber.

Trainer: Uwe Krupp.

Statistik:

Tore: 1:0 (01:31) Weiß (Korus/Zengerle), 2:0 (37:36) Konze (Newton/Müller), 3:0 (47:52) Santos (Newton/Gogulla), 3:1 (53:32) Koskenkorva (Immo/Gooch)

Strafminuten: Krefeld 2, Landshut 4

Schiedsrichter: Cespiva/Klein

Zuschauer: 5.567

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

769
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Folgt uns

Share
Previous post Auch am Faschingssonntag gibt es keine Punkte für den ESVK gegen die Starbulls

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils präsentieren neuen Cheftrainer

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils sind auf der Suche nach...

By15. Februar 2026
Krefeld PinguineTransfer-News

Warum die Krefeld Pinguine weiter auf die Erfahrung von Marcel „Malla“ Müller setzen

Krefeld. (PM Pinguine) Für den früheren NHL-Spieler wird es die insgesamt sechste...

By15. Februar 2026
! +Selber WölfeTransfer-News

Selber Wölfe stellen Felix Schütz mit sofortiger Wirkung frei

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe stellen ihren Headcoach Felix Schütz mit...

By14. Februar 2026
! +DamenDEB-TeamOlympia

Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft unterliegt im Viertelfinale gegen Kanada

Mailand. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Eishockeymannschaft hat das Viertelfinalspiel des olympischen Eishockeyturniers...

By14. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten