Starker Center mit viel DEL-Erfahrung demnÃ¤chst im FÃ¼chse Dress

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse holen den 26-jährigen Charlie Jahnke zurück nach Weißwasser.

Der 178 cm große und 90 kg schwere Center spielte bereits von 2016 bis 2020 mit Förderlizenzen der Eisbären Berlin und der Düsseldorfer EG im BlauGelben Dress der Füchse.

Als gebürtiger Berliner erlernte er das Hockey spielen bei den Eisbären Juniors.

In der Saison 2016/17 debütierte er in der DEL für die Eisbären Berlin sowie die Lausitzer Füchse in der DEL2. Drei Jahre später wechselte Charlie dann zur Düsseldorfer EG und konnte auch in diesem Jahr noch Spiele für die Weißwasseraner in der DEL2 absolvieren.

2021 ging es für ihn für zwei Jahre zu den Nürnberg Ice Tigers, bevor er im letzten Jahr zu den Iserlohn Roosters wechselte. Insgesamt absolvierte er bisher 254 Partien in der höchsten Deutschen Eishockeyliga.

International konnte er Erfolge mit den deutschen Junioren-Nationalmannschaften der U18, U19 sowie U20 feiern. Für die deutsche A-Nationalmannschaft stand er zweimal auf dem Eis.

Jens Baxmann (sportlicher Berater): „Mit Charlie bekommen wir einen starken deutschen Center im besten Eishockeyalter, der seine zweifelsohne vorhandenen spielerischen Stärken mehr bei uns einbringen soll, als er das zuletzt in der DEL konnte. Er wird Vollgas geben und wir sind sehr glücklich darüber, dass Charlie unsere Mannschaft verstärkt.“

Charlie Jahnke: „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison bei den Füchsen. Ich war ja vor einigen Jahren schon einmal hier und weiß ganz genau, was Weißwasser für eine Eishockeystadt ist und wie groß die Leidenschaft für den Sport vor Ort ist. Ich freue mich sehr darauf, hier vor den Fans zu spielen und hoffe, dass wir wieder in den Playoffs angreifen können.“

Kader Lausitzer Füchse – Saison 2024/2025

Tor: Matthew Galajda, Daniel Filimonow, Leon Jessler

Verteidigung: Marlon Braun; Tim Sezemsky, Sebastian Zauner, Jérémy Beaudry, Nils Elten, Toni Ritter, Dylan Plouffe

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden, Alexander Dosch, Lane Scheidl, Tom Knobloch, Lewis Zerter-Gossage, Roope Mäkitalo. Jordan Taupert, Charlie Jahnke Cheftrainer: Christof Kreutzer; Co-Trainer: André Mücke, Torwarttrainer: Frantisek Gistr