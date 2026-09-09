Starker Beginn, bitteres Schlussdrittel! Aber die Hockey Tigers können mit den Oberliga-Gegnern spielerisch mithalten

Dornbirn. (PM HC Tigers) Im letzten Heimspiel der Vorbereitung mussten sich der HC Tigers dem künftigen Derby-Rivalen EV Lindau Islanders mit 1:4 geschlagen geben.

Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf allerdings nur bedingt wider: Vor allem im ersten Drittel waren die Tigers die klar spielbestimmende Mannschaft und erspielten sich ein deutliches Chancenplus. Erst im Schlussabschnitt entschieden die Gäste die Partie für sich.

Die Tigers starteten mit viel Tempo und Druck in die Begegnung. Bereits nach 6 Minuten belohnte Luca Wimmer den starken Beginn und brachte die Hausherren nach Vorarbeit von Philipp Pöschmann und Timo Sticha mit 1:0 in Führung. Auch danach hatten die Tigers mehr vom Spiel. 18:6 Torschüsse im ersten Abschnitt unterstrichen die Überlegenheit, einzig ein weiterer Treffer wollte trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht fallen.

Im Mittelabschnitt fand Lindau besser in die Begegnung. In der 32. Minute gelang Carlo Grando der Ausgleich zum 1:1. Gleichzeitig nahm die Intensität des Derbys spürbar zu. Kurz vor der zweiten Pause wurde es nach einigen Nickligkeiten richtig hitzig, mehrere Spieler beider Mannschaften fanden sich auf der Strafbank wieder.

Mit dem Unentschieden ging es in den Schlussabschnitt – und dort präsentierten sich die Islanders deutlich effizienter. In der 48. Minute drehten die Gäste die Partie zum 1:2, ehe Robert Peleikis wenig später ein Powerplay zum 1:3 nutzte. Die Tigers versuchten in der Schlussphase noch einmal alles und nahmen früh Lorenz Widhalm für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Vincenz Busch traf schließlich ins verwaiste Tor und sorgte gut zwei Minuten vor dem Ende für den 1:4-Endstand.

Trotz des Resultats war gerade der erste Abschnitt ein weiterer Beleg dafür, dass die Tigers mit den künftigen Oberliga-Gegnern spielerisch mithalten können. Insgesamt gingen 33:25 Torschüsse an die Hausherren – Lindau zeigte sich an diesem Abend vor dem Tor jedoch konsequenter.

Mit dem Duell gegen Lindau endet das Heimprogramm der Vorbereitung. Zum Abschluss stehen für die Tigers in dieser Woche noch zwei Auswärtsspiele an. Zunächst geht es am Freitag nach Feldkirch zu den Pioneers Vorarlberg, ehe tags darauf noch der Test gegen die Pikes Oberthurgau folgt. Für das Spiel in der Vorarlberghalle gibt es dabei ein besonderes Zuckerl: Alle Fans mit einer Tigers-Saisonkarte genießen freien Eintritt zum Testspiel gegen die Pioneers. So kommt ihr dazu:

1, Im Ticket Webshop der Pioneers ein Ticket wählen.

2, Ticket in den Warenkorb geben und zur Kasse gehen.

3, Im Feld “Aktionscode hinzufügen” die achtstellige Dauerkarten Nummer, plus den Vereinscode mit Bindestrich vorangestellt eingeben.

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HC Tigers – EV Lindau Islanders 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Tor HCT:

1:0 Wimmer (05:43/Pöschmann, Sticha)

Torschüsse: 33:25