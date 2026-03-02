Starker Auftritt zum Serienstart: EV Füssen holt 2:1-Sieg in Höchstadt

Füssen. (PM EVF) Im ersten Spiel der Pre-Playoffs hat der EVF in Höchstadt eine starke Leistung abgeliefert.

Durch eine solide Defensive wurde das Spiel insgesamt verdient mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) gewonnen. Damit könnte man sich durch einen Heimsieg gegen die Alligators am Dienstag ab 19.30 Uhr für das Achtelfinale der Oberliga-Playoffs qualifizieren.

Der erste Abschnitt zwischen dem Achten und dem Neunten der Hauptrunde gehörte den Gastgebern. Dennoch führten die Füssener nach einem Konter mit 1:0 durch Simon Boyko. Ein starker Timotej Pancur, aber auch eine gute defensive Mannschaftsleistung machten es den Alligators schwer. Gegen Ende des Abschnitts gab es sogar einige gute EVF-Chancen für einen zweiten Treffer.

Im zweiten Drittel scheiterten zunächst Linden und Boyko, ehe Höchstadt zwei große Chancen zum Ausgleich hatte, Pancur aber erneut glänzte. Zur Hälfte der Partie wurde der Eissportverein immer stärker und bestimmte nun das Spiel. Boyko und Straub verpassten den zweiten Treffer knapp. Der gelang Ondrej Zelenka unter gütiger Mithilfe der gegnerischen Abwehr. Die Führung für Füssen war mittlerweile verdient.

Im letzten Drittel wurde stark verteidigt. Eine Strafe gegen Neudecker brachte wieder Druck von Höchstadt, aber auch hier konnte man sich schadlos halten. Im Powerplay gab es rund acht Minuten vor dem Ende starke Chancen für den EVF, die Vorentscheidung wurde aber verpasst. Das hielt den HEC im Spiel. Eine Strafe und das Ziehen des Torhüters brachte Höchstadt vier Minuten vor dem Ende eine doppelte Überzahl, welche sie auch durch einen verdeckten Schuss von Jakob Fardoe zum Anschlusstreffer nutzten. Nun wurde es noch einmal spannend, zumal Boyko und Neudecker im Konter erneut das dritte Tor vergaben. Mit einem Mann mehr versuchten sich die Alligators am Ende nochmals, die Abwehr der Füssener ließ aber nicht mehr viel zu und der zweite wichtige Auswärtssieg an diesem Wochenende war geschafft.

Tore: 0:1 (15.) Boyko (Neudecker, Jentsch), 0:2 (39.) Zelenka, 1:2 (56.) Fardoe (Swinnen/6-4). Strafminuten Höchstadt 4, Füssen 8. Zuschauer 966.